中央社／ 記者王承中台北10日電
立法院副院長江啟臣（右）日前率團前往澳洲雪梨訪問，今天參訪雪梨魚市場、雪梨輕軌及澳洲萊德市政府，並與澳洲聯邦技職署署長葛洛佛（左）會晤。圖／立法院提供 （中央社）
立法院副院長江啟臣（右）日前率團前往澳洲雪梨訪問，今天參訪雪梨魚市場、雪梨輕軌及澳洲萊德市政府，並與澳洲聯邦技職署署長葛洛佛（左）會晤。圖／立法院提供 （中央社）

立法院副院長江啟臣日前率團前往澳洲雪梨訪問，他今天拜會澳洲萊德市長布朗時表示，台灣與擁有豐富天然資源的澳洲在經濟上具有高度互補性，未來若能結合雙方軟硬體優勢，將有助於持續深化台澳合作關係。

立法院副院長江啟臣7日率團前往澳洲雪梨，並以「中華民國立法院世界台商之友會」會長的身分，出席世界台灣商會聯合總會系列活動。另有國民黨立委羅廷瑋、民進黨立委林楚茵羅美玲也一同出席世總系列活動。

立法院今天發布新聞稿指出，江啟臣今天清晨與羅廷瑋前往雪梨魚市場（Sydney Fish Market, SFM）參訪。隨後與澳洲聯邦技職署（Jobs and Skills Australia,JSA）署長葛洛佛（Barney Glover）會晤。

葛洛佛首先介紹JSA的職掌及工作梗概，並表示，JSA透過大數據研析澳洲就業市場現況與預測發展趨勢，為政府提供前瞻政策建言；葛洛佛提及，澳洲作為移民國家，其「技術移民計畫」（Skilled Migration Program）期望落實「需求導向移民」，針對醫療、教育、建築及數位科技等關鍵領域長期缺工問題提出對策。

江啟臣表示，台灣目前亦面臨缺工挑戰，澳洲在應對多元文化背景移民的經驗，頗值台灣借鏡。台灣深受少子化衝擊，部分大學面臨停招困境，這對國家長期競爭力與人力資源布局構成嚴峻挑戰，望就此節與葛洛佛深入探討解決之道。

立法院指出，江啟臣續與羅廷瑋參訪雪梨輕軌（Sydney Light Rail），由管理公司ALTRAC執行長艾傑希爾（Duncan Edghill）及營運公司Transdev營運總經理卡斯爾戴（Annabel Castledine）等人接待。

立法院指出，午後，江啟臣偕同羅廷瑋前往雪梨北郊萊德市政府（City of Ryde）拜會市長布朗（Trenton Brown）。布朗表示，萊德市近年積極與台灣各城市就半導體與科技創新產業交流經驗，期盼未來持續拓展更全面的實質合作。

江啟臣表示，過去曾擔任立法院與英國、新加坡等國的國會友好協會會長，長期致力透過國會外交深化雙邊關係，拓展各領域合作；台灣與擁有豐富天然資源的澳洲在經濟上具有高度互補性，其家鄉台中市亦具備堅實的精密製造產業基礎，台積電亦在當地設有先進製程工廠，未來若能結合雙方軟硬體優勢，將有助於持續深化台澳合作關係。

江啟臣指出，希望未來與萊德市政府保持密切聯繫，持續探索更多合作機會。雙方隨後就園區發展願景及教育合作等議題交換意見。會談歷時約1小時，於互贈紀念品並合影後結束交流。

立法院表示，江啟臣此次國會外交行程豐富，不僅展現中華民國立法院不分黨派對海外台商的堅定支持，更透過與澳洲政要、智庫和產業界密集交流，取得多方面實質的豐碩成果，為此次國會外交劃下圓滿句點。

相關新聞

卓揆「私人」專機起降松指部惹議 通關程序引質疑

行政院長卓榮泰搭乘華航專機赴日本觀賞WBC經典賽，由於從空軍松指部登機而引發爭議，國防部長顧立雄強調松山機場屬軍民合用機場，民航機可協調使用軍用停機坪，不過熟悉民航作業人士質疑，卓揆一行若是直接從松指部貴賓室禮遇登機，未經過松山機場的CIQ（海關、移民、檢疫）標準通關流程，就應屬於公務行程，絕非一般的私人包機。

自知用公費會遭批評 卓榮泰：自費為國家隊加油那裡錯？

行政院長卓榮泰今在立法院會備詢，回應民進黨立委李坤城詢問赴日費用，說他自己到日本看球賽為國家隊加油，且自費到底那裡錯了？如果用公費一定會有預算沒過怎麼能去、私人行程怎麼用公費等批評，所以一開始設定是自費行程。

卓榮泰東京看球之後 外交部：樂見台日繼續拓展各領域實質交流合作

行政院長卓榮泰快閃東京看棒球，引發後續效應。台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今（10日）表示，外交部樂見台日在既有的良好基礎上，繼續拓展各領域的實質交流合作。

拜會澳洲萊德市長 江啟臣盼持續深化台澳合作關係

立法院副院長江啟臣日前率團前往澳洲雪梨訪問，他今天拜會澳洲萊德市長布朗時表示，台灣與擁有豐富天然資源的澳洲在經濟上具有高...

誰來補李四川副市長缺？在野點3問題待解

李四川請辭北市副市長後投入年底新北市長大選，而台北市多出一席副市長空缺，各界也好奇誰來補位。在野呼籲台北市市政如麻，不管是產業、都更、交通等問題都急需解決，應盡快針對現階段缺陷補足專業人才，避免淪為政治酬庸。

國民黨：私人行程卻從松指部出發 卓揆「匆匆忙忙、謊言與漏洞百出」

行政院長卓榮泰日前包機到日本觀看經典賽「台捷大戰」，在野質疑是浪費公帑。國民黨今舉行記者會質疑，過去從沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發，從軍用停機坪出發的就是公務行程，無庸置疑；國民黨文傳會副主委尹乃菁批評，卓揆原本可以提前規畫，從從容容遊刃有餘的行程，結果卻變成匆匆忙忙、謊言與漏洞百出。

