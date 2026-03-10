中東台人全數撤離？ 卓榮泰：最後43名團客下午返國

中東戰事持續延燒，台灣在地僑民及旅客是否全數撤離引起外界關注。行政院長卓榮泰今日備詢時表示，今天下午最後一批團客共43人會返國，已經派秘書長張惇涵前往桃園國際機場關懷，是否所有在中東的團客都已平安返國。

民進黨立委陳冠廷表示，在作戰前只有4名台灣人在伊朗，所以相比之下，台灣對於伊朗的撤離計劃本身的影響較小，但在其他包括卡達、科威特、阿曼沙烏地阿拉伯等國家，外交部是否有事先做好因應準備？

卓榮泰表示，國人在當地有四種身份，第一是僑民，跟外館都有聯繫；第二是旅行團客，這個也掌握得比較清楚。比較困難是旅行的散客，和從其他地方要到阿布達比去轉機的轉機客，目前他們不在那個中東地區，還比較好。

卓榮泰指出，今天下午會有三個旅行團，最後的43個團客會回來，所以他特別請張惇涵向立法院請假，讓他到現場做最後的關懷，了解整個是不是全數的團客都回來了。