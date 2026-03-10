快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

中東台人全數撤離？ 卓榮泰：最後43名團客下午返國

聯合報／ 記者王小萌／台北報導
行政院長卓榮泰證實，今天下午最後一批團客共43人會返國。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰證實，今天下午最後一批團客共43人會返國。圖／聯合報系資料照片

中東戰事持續延燒，台灣在地僑民及旅客是否全數撤離引起外界關注。行政院長卓榮泰今日備詢時表示，今天下午最後一批團客共43人會返國，已經派秘書長張惇涵前往桃園國際機場關懷，是否所有在中東的團客都已平安返國。

民進黨立委陳冠廷表示，在作戰前只有4名台灣人在伊朗，所以相比之下，台灣對於伊朗的撤離計劃本身的影響較小，但在其他包括卡達、科威特、阿曼沙烏地阿拉伯等國家，外交部是否有事先做好因應準備？

卓榮泰表示，國人在當地有四種身份，第一是僑民，跟外館都有聯繫；第二是旅行團客，這個也掌握得比較清楚。比較困難是旅行的散客，和從其他地方要到阿布達比去轉機的轉機客，目前他們不在那個中東地區，還比較好。

卓榮泰指出，今天下午會有三個旅行團，最後的43個團客會回來，所以他特別請張惇涵向立法院請假，讓他到現場做最後的關懷，了解整個是不是全數的團客都回來了。

伊朗 陳冠廷 外交部 卓榮泰 立法院 民進黨

延伸閱讀

中東撤僑？陳冠廷：預警比撤離重要 應視他國行動做事先部署

陸媒稱協助滯留中東台灣人經上海返台 陸委會：認知作戰

中稱助逾70台灣人返上海 外交部：非滯留中東民眾

中東戰火衝擊能源供應 政院：3、4月油氣供應無虞

相關新聞

卓揆「私人」專機起降松指部惹議 通關程序引質疑

行政院長卓榮泰搭乘華航專機赴日本觀賞WBC經典賽，由於從空軍松指部登機而引發爭議，國防部長顧立雄強調松山機場屬軍民合用機場，民航機可協調使用軍用停機坪，不過熟悉民航作業人士質疑，卓揆一行若是直接從松指部貴賓室禮遇登機，未經過松山機場的CIQ（海關、移民、檢疫）標準通關流程，就應屬於公務行程，絕非一般的私人包機。

自知用公費會遭批評 卓榮泰：自費為國家隊加油那裡錯？

行政院長卓榮泰今在立法院會備詢，回應民進黨立委李坤城詢問赴日費用，說他自己到日本看球賽為國家隊加油，且自費到底那裡錯了？如果用公費一定會有預算沒過怎麼能去、私人行程怎麼用公費等批評，所以一開始設定是自費行程。

卓榮泰東京看球之後 外交部：樂見台日繼續拓展各領域實質交流合作

行政院長卓榮泰快閃東京看棒球，引發後續效應。台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今（10日）表示，外交部樂見台日在既有的良好基礎上，繼續拓展各領域的實質交流合作。

中東台人全數撤離？ 卓榮泰：最後43名團客下午返國

中東戰事持續延燒，台灣在地僑民及旅客是否全數撤離引起外界關注。行政院長卓榮泰今日備詢時表示，今天下午最後一批團客共43人會返國，已經派秘書長張惇涵前往桃園國際機場關懷，是否所有在中東的團客都已平安返國。

立法院今決定院會議程…中選會委員定13日表決 院版財劃法再遭擱置

中選會委員確定本周五表決，民進黨團提議增列院版《財劃法》，仍遭藍白否決。立法院10日的程序委員會中，除藍白提議將院會議程交付13日院會表決，民進黨希望增列院版《財劃法》等法案，但遭到藍白以9比7多數否決…

中東撤僑？陳冠廷：預警比撤離重要 應視他國行動做事先部署

中東局勢嚴峻，外交部日前啟動國際護僑行動，陸續協助滯留民眾離境。民進黨立委陳冠廷今日質詢時強調，預警比後續撤離更重要，雖然有盟友情資交換等問題，但看到一些歐洲國家準備撤離時，我國仍可從中得到情報，盡快做事先部署。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。