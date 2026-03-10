中東撤僑？陳冠廷：預警比撤離重要 應視他國行動做事先部署

中東局勢嚴峻，外交部日前啟動國際護僑行動，陸續協助滯留民眾離境。民進黨立委陳冠廷今日質詢時強調，預警比後續撤離更重要，雖然有盟友情資交換等問題，但看到一些歐洲國家準備撤離時，我國仍可從中得到情報，盡快做事先部署。

陳冠廷提問，我國在撤離僑民方面是否有事先預警？友邦是否有提供情資？外交部次長陳明祺表示，因軍事行動屬於保密，我國主要友邦國都不太會提供，即便是區域國家後來受到波及，也沒有收到預警；不過台灣有緊密觀察中東情勢發展。228美國對伊朗發動正式攻擊前，我國看到美軍在區域做很多部署，於是開始密集觀察，隨時因應環境變化，調整旅遊警示。

陳冠廷指出，在各國警示中，2月25日義大利、加拿大、澳洲就開始要求居民盡速撤離伊朗，英國也撤離外交官；27日中國、波蘭，特別波蘭多次要求公民立刻離開伊朗。在作戰前只有4名台灣人在伊朗，所以相比之下，台灣對於伊朗的撤離計劃本身的影響較小，但在其他包括卡達、科威特、阿曼沙烏地阿拉伯等國家，外交部是否有事先做好因應準備？

陳明祺說，外交部從228開始就在部長帶領下成立緊急應變小組，每天開會隨燈號做調整，外館也隨時跟僑民保持聯絡。杜拜、卡達、阿布達比都是非常重要的轉機點，但這部分掌握較困難，例如卡達機場到昨天才有限度地開放，杜拜在3月1日受到攻擊後關閉1、2天，有等轉機而滯留在當地的民眾，外交部都請外館到機場服務、到當地了解，盡量能取得聯繫。

陳冠廷說，「預警比後續撤離更重要」，預警可以大幅減少國人到該地旅遊的密度，到時要做撤僑行動所必須付出代價才會降低。雖可以理解要先跟盟友情報交換等，但看到其他國家在準備撤離時，也不需要通知，就等於是知道該怎麼做。這次一些歐洲國家反映稍微比較快，台灣雖跟這些歐洲國家、美國以及以色列間的關係不太對等，但仍可從中得到情報，盡快事先部署。