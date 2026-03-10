快訊

立法院今決定院會議程…中選會委員定13日表決 院版財劃法再遭擱置

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院10日程序委員會，藍白聯手將議程送交周五院會表決。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院10日程序委員會，藍白聯手將議程送交周五院會表決。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

中選會委員確定本周五表決，民進黨團提議增列院版《財劃法》，仍遭藍白否決。立法院10日的程序委員會中，除藍白提議將院會議程交付13日院會表決，民進黨希望增列院版《財劃法》等法案，但遭到藍白以9比7多數否決，但黨團協商通過的中選會委員人事權協議在13日表決。

財劃法無法增列

立法院10日舉行程序委員會，決定本周五與下周二的院會議程草案。在上周經過黨團協商確定的中選會委員，還有《刑法》與《刑法施行法》確定會在周五處理，但民進黨團提議增列多項議案，包括《兩岸條例》、《刑法》與行政院版《財劃法》修法，遭到藍白以9比7的多數封殺。

民進黨在程序委員會有9位，但10日只有7人出席，因為立委沈發惠、羅美玲還在外國進行國會外交缺席。國民黨團則是9位全員到齊。下周程序委員會的名單將隨著新會期的委員會安排而變動，11日會先選經濟、內政、外交國防等常態委員會的召委。

兒虐致死不得假釋

中選會目前僅4名委員在任，依規定至少5名委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月已將主委游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院，立法院長韓國瑜6日召集朝野協商，決定列入3月13日議程，預計當天投票行使同意權。

《刑法》部分條文修正草案與《刑法施行法》第7條之2、第7條之3、第7條之4修正草案，則是有關精神障礙與心智缺陷不得處以死刑、故意殺人及兒虐致死案件不得假釋，修訂《刑法施行法》則是配合《刑法》修正，使新舊法規適用明確。

