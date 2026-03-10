快訊

稅收超徵3000億就普發現金？ 卓榮泰：盼用更精算方式讓全民共享

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委提案，希望未來只要稅收超徵3,000億元以上，就直接普發現金，匯入每個人帳戶。聯合報系資料照
財政部長莊翠雲指出，到昨天（9日）為止，普發萬元現金，已經有2,293萬人領取，達到預估人數的97.31%。立委羅明才指出，他已經提案，希望未來只要稅收超徵3,000億元以上，就直接匯入每個人的帳戶。行政院長卓榮泰回應，政府會期待用更多精算方式，來讓全民共享。

卓榮泰10日率莊翠雲等行政團隊部會首長，赴立法院進行總質詢備詢。2025年台灣經濟展現強勁動能，受AI投資與出口推動，全年GDP大幅上修至8.63%，創15年新高。2026年預測GDP持續看好，主計總處上修至7.71%。

對此，卓榮泰表示，所以政府一方面希望把薪水抬高，另一方面啟動更多減輕負擔。比如報稅時，減輕所有可扣抵的金額，也對特定家庭給予更多支持，減輕家庭負擔。政府多管齊下，把國家經濟成長分給全民來共享。

羅明才質詢時表示，支持這種分享的概念，就像2025年普發現金一萬元，獲得熱烈迴響。有關去年領取普發萬元現金的人數比例，卓榮泰指出，比例相當高；莊翠雲說，到昨天（9日）為止，已經有2,293萬人領取，達到預估人數的97.31%。

羅明才表示，他已經提案，希望未來只要稅收超徵，超過大概累積3,000億元以上，就可以直接匯入每個人的帳戶。

卓榮泰回應，政府會期待用更多精算方式，來讓全民共享，達到更公平的社會。政府因為種種財政規劃，2026年已舉債3,000億元。本來可以不舉債的，不過人民接受普發現金也很好，促進經濟活絡跟發展，讓全民分享經濟成長果實，政府可以來做一些更公平的分配。

行政院長 莊翠雲 主計總處

劉書彬問包機觀賽WBC會不會「歹勢」 卓榮泰反指：風波都是你們造成的

行政院長卓榮泰7日包機從空軍松指部飛往東京，觀賽2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊對決捷克隊，遭在野黨質疑公器私用。卓榮泰今赴立法院備詢，面對民眾黨立委劉書彬質疑表示「風是你們造成的。」

卓榮泰東京看球之後 外交部：樂見台日繼續拓展各領域實質交流合作

行政院長卓榮泰快閃東京看棒球，引發後續效應。台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今（10日）表示，外交部樂見台日在既有的良好基礎上，繼續拓展各領域的實質交流合作。

【重磅快評】卓榮泰牛皮紙袋裡的官威與華航的沉默

行政院長卓榮泰包機赴日風波延燒，今天藍委王鴻薇請卓澄清，卓卻反嗆「是妳要澄清，為什麼說我貪瀆百萬？」，卓並亮出牛皮紙袋說「若我拿出證據怎麼辦？」，並轟王血口噴人。其實華航至今保持沉默才會引來外界質疑，如果卓有單據，攤出來馬上可以澄清，但他卻選擇挑釁，卻沒想過行政院未依法編列預算才是問題根源？

中東尚有79國人請求協助返台 外交部：各館處皆啟動護僑計畫

中東戰火未歇，外交部發言人蕭光偉今（10日）在外交部例行記者會說明協助滯留當地國人返台情形，他說，截至9日，接獲民眾尋求協助總人數484人，9日返台人數311人，累計返台國人人數1591人；截至今日，中東地區尚有79名國人請我國駐處協助返國。

稅收超徵3000億就普發現金？ 卓榮泰：盼用更精算方式讓全民共享

財政部長莊翠雲指出，到昨天（9日）為止，普發萬元現金，已經有2,293萬人領取，達到預估人數的97.31%。立委羅明才指出，他已經提案，希望未來只要稅收超徵3,000億元以上，就直接匯入每個人的帳戶。行政院長卓榮泰回應，政府會期待用更多精算方式，來讓全民共享。

立法院明協商李貞秀立委資格 卓榮泰：陸配外籍皆要依法取得必要資格

民眾黨不分區陸配立委李貞秀爭議延燒，立法院明天將舉行朝野協商，討論李貞秀身分認定。行政院長卓榮泰指出，歡迎所有的人，包括陸配、外籍，都要依中華民國法律，嚴謹取得必要的條件、資格，一同熱愛這個土地和國家，跟所有國人當最好的朋友。

