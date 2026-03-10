快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

影／卓榮泰赴日看球惹議 國民黨批台日無邦交更應謹慎規劃

攝影中心／ 記者曾學仁／台北報導
國民黨文傳會副主委尹乃菁（左）、退役空軍中將張延廷（右）下午在國民黨中央黨部舉行「小市民趕飛機，大院長耍威風：揭穿卓內閣的傲慢真相！」記者會，批評政府團隊規劃不嚴謹。記者曾學仁／攝影
國民黨文傳會副主委尹乃菁（左）、退役空軍中將張延廷（右）下午在國民黨中央黨部舉行「小市民趕飛機，大院長耍威風：揭穿卓內閣的傲慢真相！」記者會，批評政府團隊規劃不嚴謹。記者曾學仁／攝影

國民黨中央黨部下午舉行記者會，批評行政院長卓榮泰赴日行程安排不當。文傳會副主委尹乃菁與退役空軍中將張延廷在國民黨中央黨部舉行「小市民趕飛機，大院長耍威風：揭穿卓內閣的傲慢真相！」記者會，質疑卓內閣對外說法前後矛盾，並批評政府在敏感外交議題上的處理態度。

尹乃菁表示，從外交角度來看，在台日斷交之後，行政院長能夠前往日本，本身確實可以視為一項成果，但外交是高度精細的藝術，不應被當作對外宣傳或話術操作。她指出，由於台灣與日本沒有正式邦交，我國政府首長赴日進行所謂「私人訪問」本身就是高度敏感的政治行為，任何行程安排都應經過審慎規劃與雙方默契。

尹乃菁認為，如果卓榮泰確實與日方事前進行充分協調，在高度配合與默契之下規劃赴日觀看球賽行程，理論上不會出現此次「匆忙成行、漏洞百出」的情況。她批評，整起事件從行程說明到對外回應，出現多次說法不一致，讓外界質疑政府是否刻意隱瞞實情。尹乃菁並指出，日本方面日前已強調卓榮泰此次赴日為「私人行程」，顯示日方在處理相關議題上相當謹慎。她認為，在當前區域情勢與日本對中國大陸關係調整的背景下，台灣政府更應小心處理對日互動，避免因對外說法不清而造成外交困擾。

張延廷表示卓榮泰院長再三的強調這是私人行程，「是私人休假的時候，就沒有正當的理由去使用松指部軍用機場」，並強調一個政府團隊規劃不嚴謹，沒有做充分的完整的評估，現在部會要跳出來為他擦屁股，「而且我覺得最嚴重的是。出來為他擦屁股的事國防部部長」。

私人行程 日本 卓榮泰 台日 國民黨

延伸閱讀

答覆包機事件舌戰王鴻薇 卓榮泰：僅中共跟你們在生氣

日方稱卓揆東京看球賽未接觸政府人士 國民黨：遭打臉台灣非常難堪

卓榮泰觀賽WBC 陳以信：恐是一場夭折的元首出訪

卓榮泰赴日看球稱自費 管碧玲：對外說法是體察台灣複雜政局

相關新聞

劉書彬問包機觀賽WBC會不會「歹勢」 卓榮泰反指：風波都是你們造成的

行政院長卓榮泰7日包機從空軍松指部飛往東京，觀賽2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊對決捷克隊，遭在野黨質疑公器私用。卓榮泰今赴立法院備詢，面對民眾黨立委劉書彬質疑表示「風是你們造成的。」

卓榮泰東京看球之後 外交部：樂見台日繼續拓展各領域實質交流合作

行政院長卓榮泰快閃東京看棒球，引發後續效應。台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今（10日）表示，外交部樂見台日在既有的良好基礎上，繼續拓展各領域的實質交流合作。

【重磅快評】卓榮泰牛皮紙袋裡的官威與華航的沉默

行政院長卓榮泰包機赴日風波延燒，今天藍委王鴻薇請卓澄清，卓卻反嗆「是妳要澄清，為什麼說我貪瀆百萬？」，卓並亮出牛皮紙袋說「若我拿出證據怎麼辦？」，並轟王血口噴人。其實華航至今保持沉默才會引來外界質疑，如果卓有單據，攤出來馬上可以澄清，但他卻選擇挑釁，卻沒想過行政院未依法編列預算才是問題根源？

中東尚有79國人請求協助返台 外交部：各館處皆啟動護僑計畫

中東戰火未歇，外交部發言人蕭光偉今（10日）在外交部例行記者會說明協助滯留當地國人返台情形，他說，截至9日，接獲民眾尋求協助總人數484人，9日返台人數311人，累計返台國人人數1591人；截至今日，中東地區尚有79名國人請我國駐處協助返國。

稅收超徵3000億就普發現金？ 卓榮泰：盼用更精算方式讓全民共享

財政部長莊翠雲指出，到昨天（9日）為止，普發萬元現金，已經有2,293萬人領取，達到預估人數的97.31%。立委羅明才指出，他已經提案，希望未來只要稅收超徵3,000億元以上，就直接匯入每個人的帳戶。行政院長卓榮泰回應，政府會期待用更多精算方式，來讓全民共享。

立法院明協商李貞秀立委資格 卓榮泰：陸配外籍皆要依法取得必要資格

民眾黨不分區陸配立委李貞秀爭議延燒，立法院明天將舉行朝野協商，討論李貞秀身分認定。行政院長卓榮泰指出，歡迎所有的人，包括陸配、外籍，都要依中華民國法律，嚴謹取得必要的條件、資格，一同熱愛這個土地和國家，跟所有國人當最好的朋友。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。