影／卓榮泰赴日看球惹議 國民黨批台日無邦交更應謹慎規劃

國民黨中央黨部下午舉行記者會，批評行政院長卓榮泰赴日行程安排不當。文傳會副主委尹乃菁與退役空軍中將張延廷在國民黨中央黨部舉行「小市民趕飛機，大院長耍威風：揭穿卓內閣的傲慢真相！」記者會，質疑卓內閣對外說法前後矛盾，並批評政府在敏感外交議題上的處理態度。

尹乃菁表示，從外交角度來看，在台日斷交之後，行政院長能夠前往日本，本身確實可以視為一項成果，但外交是高度精細的藝術，不應被當作對外宣傳或話術操作。她指出，由於台灣與日本沒有正式邦交，我國政府首長赴日進行所謂「私人訪問」本身就是高度敏感的政治行為，任何行程安排都應經過審慎規劃與雙方默契。

尹乃菁認為，如果卓榮泰確實與日方事前進行充分協調，在高度配合與默契之下規劃赴日觀看球賽行程，理論上不會出現此次「匆忙成行、漏洞百出」的情況。她批評，整起事件從行程說明到對外回應，出現多次說法不一致，讓外界質疑政府是否刻意隱瞞實情。尹乃菁並指出，日本方面日前已強調卓榮泰此次赴日為「私人行程」，顯示日方在處理相關議題上相當謹慎。她認為，在當前區域情勢與日本對中國大陸關係調整的背景下，台灣政府更應小心處理對日互動，避免因對外說法不清而造成外交困擾。

張延廷表示卓榮泰院長再三的強調這是私人行程，「是私人休假的時候，就沒有正當的理由去使用松指部軍用機場」，並強調一個政府團隊規劃不嚴謹，沒有做充分的完整的評估，現在部會要跳出來為他擦屁股，「而且我覺得最嚴重的是。出來為他擦屁股的事國防部部長」。