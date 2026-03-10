快訊

卓揆「私人」專機起降松指部惹議 通關程序引質疑

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
空軍松指部平時負責各級軍政官員行政專機派遣與維護作業，所屬空軍座機隊與專機隊，操作波音737-800「空軍一號」（左）及福克50（右）等兩型行政專機。圖／報系資料照片
行政院長卓榮泰搭乘華航專機赴日本觀賞WBC經典賽，由於從空軍松指部登機而引發爭議，國防部長顧立雄強調松山機場屬軍民合用機場，民航機可協調使用軍用停機坪，不過熟悉民航作業人士質疑，卓揆一行若是直接從松指部貴賓室禮遇登機，未經過松山機場的CIQ（海關、移民、檢疫）標準通關流程，就應屬於公務行程，絕非一般的私人包機。

松指部全稱「空軍松山基地指揮部」，營區及機坪、場站設施位於松山機場東側，早年外界習稱「松山軍用機場」，平時負責各級軍政官員行政專機、海鷗部隊待命機以及C-130等各型過境軍機的地勤支援作業。

在松指部（機場東側）及松山機場民航站大廈（機場西側）之間，尚有一片早年由松指部使用的停機坪及維修棚廠，不過已在2011年間移交民航作為商務航空中心，如今已改由中小型私人商務機停放及商務人士通關使用。

松指部下轄空軍座機隊和專機隊等2個空勤單位，前者負責正副總統、行政院長的行政專機任務，後者負責軍方各級官員視導行程的專機派遣。空軍目前有3型行政專機，最大型是編號3701、俗稱「空軍一號」的波音737-800，機上有114個座位，包括4個VIP貴賓席、12個商務艙、96個經濟艙，實務上專供總統國內視導之用。

其次為3架福克50型客機，座位數依艙等配置不同由28座至46座，通常供副總統、行政院長、上將級高階將領使用，第三種為19人座的畢琪BH-1900行政機，供一般行政運輸任務。空軍座機隊及專機隊同為上校編階的獨立隊，不過行政專機、飛行員、空服士及地勤作業經常互相支援調度。

松指部停機坪平時均停放松指部所屬福克50及BH-1900行政機，「空軍一號」737通常停放在棚廠內，只有執行任務時才會拖至松指部貴賓室「松風廳」前的專用停機坪待命。除了空軍專機外，過去幾年絡繹訪台的美方官員，無論搭乘軍用行政專機或商務機，也均停放松風廳專用停機坪，由美台雙方官員接待。

由於我國外交處境及空軍行政機的航程限制，元首出訪幾乎均租用國籍航空公司專機，由桃園機場起降；近年少數由松指部啟程的例子，包括前總統陳水扁於2006年9月搭乘「空軍一號」行政專機出訪友邦帛琉；同年11月台積電創辦人張忠謀擔任APEC領袖代表，搭乘「空軍一號」赴越南出席APEC高峰會，也是從松指部登機出發。另一例外是1991年9月蔣夫人宋美齡女士赴美長期休養，也是在松指部搭乘華航747SP專機赴美。

2015年11月馬英九前總統赴新加坡會見中國大陸領導人習近平，華航專機罕見由松山機場出發，不過隨行採訪團均循正常通關流程由候機室空橋登機，馬總統及隨行人員則由停機停直接登上華航專機。

針對此次卓榮泰院長由松指部搭乘專機所引發爭議，雖然國防部長顧立雄堅稱松山機場為軍民合用機場，運作由民航局主管，經雙方協調才讓民航機使用空軍機坪，不過熟悉民航作業人士質疑，如果卓揆走松山機場公務門（禮遇通關），去松指部登機也還是說得過去；但若直接從松指部貴賓室登機，未經過松山機場或商務中心的CIQ（海關、移民、檢疫）標準通關流程，就絕非一般的私人包機，應屬公務行程。

空軍 松山機場 卓榮泰 松指部 私人行程

相關新聞

劉書彬問包機觀賽WBC會不會「歹勢」 卓榮泰反指：風波都是你們造成的

行政院長卓榮泰7日包機從空軍松指部飛往東京，觀賽2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊對決捷克隊，遭在野黨質疑公器私用。卓榮泰今赴立法院備詢，面對民眾黨立委劉書彬質疑表示「風是你們造成的。」

卓榮泰東京看球之後 外交部：樂見台日繼續拓展各領域實質交流合作

行政院長卓榮泰快閃東京看棒球，引發後續效應。台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今（10日）表示，外交部樂見台日在既有的良好基礎上，繼續拓展各領域的實質交流合作。

【重磅快評】卓榮泰牛皮紙袋裡的官威與華航的沉默

行政院長卓榮泰包機赴日風波延燒，今天藍委王鴻薇請卓澄清，卓卻反嗆「是妳要澄清，為什麼說我貪瀆百萬？」，卓並亮出牛皮紙袋說「若我拿出證據怎麼辦？」，並轟王血口噴人。其實華航至今保持沉默才會引來外界質疑，如果卓有單據，攤出來馬上可以澄清，但他卻選擇挑釁，卻沒想過行政院未依法編列預算才是問題根源？

中東尚有79國人請求協助返台 外交部：各館處皆啟動護僑計畫

中東戰火未歇，外交部發言人蕭光偉今（10日）在外交部例行記者會說明協助滯留當地國人返台情形，他說，截至9日，接獲民眾尋求協助總人數484人，9日返台人數311人，累計返台國人人數1591人；截至今日，中東地區尚有79名國人請我國駐處協助返國。

稅收超徵3000億就普發現金？ 卓榮泰：盼用更精算方式讓全民共享

財政部長莊翠雲指出，到昨天（9日）為止，普發萬元現金，已經有2,293萬人領取，達到預估人數的97.31%。立委羅明才指出，他已經提案，希望未來只要稅收超徵3,000億元以上，就直接匯入每個人的帳戶。行政院長卓榮泰回應，政府會期待用更多精算方式，來讓全民共享。

立法院明協商李貞秀立委資格 卓榮泰：陸配外籍皆要依法取得必要資格

民眾黨不分區陸配立委李貞秀爭議延燒，立法院明天將舉行朝野協商，討論李貞秀身分認定。行政院長卓榮泰指出，歡迎所有的人，包括陸配、外籍，都要依中華民國法律，嚴謹取得必要的條件、資格，一同熱愛這個土地和國家，跟所有國人當最好的朋友。

