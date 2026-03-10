卓揆「私人」專機起降松指部惹議 通關程序引質疑

行政院長卓榮泰搭乘華航專機赴日本觀賞WBC經典賽，由於從空軍松指部登機而引發爭議，國防部長顧立雄強調松山機場屬軍民合用機場，民航機可協調使用軍用停機坪，不過熟悉民航作業人士質疑，卓揆一行若是直接從松指部貴賓室禮遇登機，未經過松山機場的CIQ（海關、移民、檢疫）標準通關流程，就應屬於公務行程，絕非一般的私人包機。

松指部全稱「空軍松山基地指揮部」，營區及機坪、場站設施位於松山機場東側，早年外界習稱「松山軍用機場」，平時負責各級軍政官員行政專機、海鷗部隊待命機以及C-130等各型過境軍機的地勤支援作業。

在松指部（機場東側）及松山機場民航站大廈（機場西側）之間，尚有一片早年由松指部使用的停機坪及維修棚廠，不過已在2011年間移交民航作為商務航空中心，如今已改由中小型私人商務機停放及商務人士通關使用。

松指部下轄空軍座機隊和專機隊等2個空勤單位，前者負責正副總統、行政院長的行政專機任務，後者負責軍方各級官員視導行程的專機派遣。空軍目前有3型行政專機，最大型是編號3701、俗稱「空軍一號」的波音737-800，機上有114個座位，包括4個VIP貴賓席、12個商務艙、96個經濟艙，實務上專供總統國內視導之用。

其次為3架福克50型客機，座位數依艙等配置不同由28座至46座，通常供副總統、行政院長、上將級高階將領使用，第三種為19人座的畢琪BH-1900行政機，供一般行政運輸任務。空軍座機隊及專機隊同為上校編階的獨立隊，不過行政專機、飛行員、空服士及地勤作業經常互相支援調度。

松指部停機坪平時均停放松指部所屬福克50及BH-1900行政機，「空軍一號」737通常停放在棚廠內，只有執行任務時才會拖至松指部貴賓室「松風廳」前的專用停機坪待命。除了空軍專機外，過去幾年絡繹訪台的美方官員，無論搭乘軍用行政專機或商務機，也均停放松風廳專用停機坪，由美台雙方官員接待。

由於我國外交處境及空軍行政機的航程限制，元首出訪幾乎均租用國籍航空公司專機，由桃園機場起降；近年少數由松指部啟程的例子，包括前總統陳水扁於2006年9月搭乘「空軍一號」行政專機出訪友邦帛琉；同年11月台積電創辦人張忠謀擔任APEC領袖代表，搭乘「空軍一號」赴越南出席APEC高峰會，也是從松指部登機出發。另一例外是1991年9月蔣夫人宋美齡女士赴美長期休養，也是在松指部搭乘華航747SP專機赴美。

2015年11月馬英九前總統赴新加坡會見中國大陸領導人習近平，華航專機罕見由松山機場出發，不過隨行採訪團均循正常通關流程由候機室空橋登機，馬總統及隨行人員則由停機停直接登上華航專機。

針對此次卓榮泰院長由松指部搭乘專機所引發爭議，雖然國防部長顧立雄堅稱松山機場為軍民合用機場，運作由民航局主管，經雙方協調才讓民航機使用空軍機坪，不過熟悉民航作業人士質疑，如果卓揆走松山機場公務門（禮遇通關），去松指部登機也還是說得過去；但若直接從松指部貴賓室登機，未經過松山機場或商務中心的CIQ（海關、移民、檢疫）標準通關流程，就絕非一般的私人包機，應屬公務行程。