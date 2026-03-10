自知用公費會遭批評 卓榮泰：自費為國家隊加油那裡錯？

行政院長卓榮泰今在立法院會備詢，回應民進黨立委李坤城詢問赴日費用，說他自己到日本看球賽為國家隊加油，且自費到底那裡錯了？如果用公費一定會有預算沒過怎麼能去、私人行程怎麼用公費等批評，所以一開始設定是自費行程。

民進黨立委李坤城今在立法院質詢，提及卓榮泰赴日本看棒球是外交突破。卓榮泰說，他們行前都沒有透露，因為必須非常謹慎，雖然是私人行程還是要謹慎，直到落地日本，上了遊覽車快到球場才覺「我真的來了。」唯一的遺憾是為不要與人群擠在一起，先提早離場。

李坤城說，NHK報導指斷交後首度有現任閣揆訪日，意義重大；朝日新聞也說，台日沒有邦交，閣揆訪日極其罕見。日本的報導都很正面，只有國民黨跟共產黨不開心。共產黨還批評卓榮泰怎麼可以打擦邊球、搞突破。

卓榮泰說，也不一定要故意惹中國生氣啦，他們做該做的事，但看到中國官員公開的講話，被學者批評是非常粗俗、低俗，但國內一定要了解，這行程就是他個人行程。他強調，自己到日本看球賽為國家隊加油，且自費到底那裡錯了？如果用公費一定會有預算沒過怎麼能去、私人行程怎麼用公費等批評，所以一開始設定是自費行程，甚至開玩笑說「如果委員有意見，我明天可以報公費。」

李坤城還問運動部長李洋，在WBC台韓大戰時在座位上做的手勢有什麼特別象徵？李洋回應，過往在當老師時候，在全大運比賽用這手勢隊伍最後取得勝利，當時想說仿效一下那時候的自己，很高興最後韓國擊出一個高飛球被接殺。