快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰東京看球之後 外交部：樂見台日繼續拓展各領域實質交流合作

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
台灣日本關係協會副秘書長林郁慧。記者張文馨／攝影
台灣日本關係協會副秘書長林郁慧。記者張文馨／攝影

行政院長卓榮泰快閃東京看棒球，引發後續效應。台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今（10日）表示，外交部樂見台日在既有的良好基礎上，繼續拓展各領域的實質交流合作。

林郁慧並未說明安排卓榮泰赴日的細節。她說，台日同屬自由民主陣營國家，共享民主自由、人權法治等核心價值，在各領域均維持緊密友好的合作關係，彼此互為重要夥伴及珍貴友人，也是維繫印太區域和平穩定的良善力量。

林郁慧指出，日本首相高市早苗長期支持台灣，日本內閣也非常友台，日本官房長官木原稔及外務大臣茂木敏充均曾公開表示，日本政府願意與台灣進一步深化交流合作，凸顯「穩健推進台日關係」已是日本政府的基本立場與社會共識。

林郁慧說，外交部也樂見台日在既有的良好基礎上，持續拓展各領域的實質交流合作，今後也將秉持總合外交的理念，與日本攜手合作，深化互惠互利的全面夥伴關係。

行政院長 台日關係 東京 林郁慧

延伸閱讀

林佳龍再斥王毅謬論 重申扭曲台灣主權不會改變現狀

卓榮泰赴日引中方抗議 外交部：深化與日夥伴關係

日方稱卓揆東京看球賽未接觸政府人士 國民黨：遭打臉台灣非常難堪

卓榮泰觀賽WBC 陳以信：恐是一場夭折的元首出訪

相關新聞

劉書彬問包機觀賽WBC會不會「歹勢」 卓榮泰反指：風波都是你們造成的

行政院長卓榮泰7日包機從空軍松指部飛往東京，觀賽2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊對決捷克隊，遭在野黨質疑公器私用。卓榮泰今赴立法院備詢，面對民眾黨立委劉書彬質疑表示「風是你們造成的。」

卓榮泰東京看球之後 外交部：樂見台日繼續拓展各領域實質交流合作

行政院長卓榮泰快閃東京看棒球，引發後續效應。台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今（10日）表示，外交部樂見台日在既有的良好基礎上，繼續拓展各領域的實質交流合作。

【重磅快評】卓榮泰牛皮紙袋裡的官威與華航的沉默

行政院長卓榮泰包機赴日風波延燒，今天藍委王鴻薇請卓澄清，卓卻反嗆「是妳要澄清，為什麼說我貪瀆百萬？」，卓並亮出牛皮紙袋說「若我拿出證據怎麼辦？」，並轟王血口噴人。其實華航至今保持沉默才會引來外界質疑，如果卓有單據，攤出來馬上可以澄清，但他卻選擇挑釁，卻沒想過行政院未依法編列預算才是問題根源？

中東尚有79國人請求協助返台 外交部：各館處皆啟動護僑計畫

中東戰火未歇，外交部發言人蕭光偉今（10日）在外交部例行記者會說明協助滯留當地國人返台情形，他說，截至9日，接獲民眾尋求協助總人數484人，9日返台人數311人，累計返台國人人數1591人；截至今日，中東地區尚有79名國人請我國駐處協助返國。

立法院明協商李貞秀立委資格 卓榮泰：陸配外籍皆要依法取得必要資格

民眾黨不分區陸配立委李貞秀爭議延燒，立法院明天將舉行朝野協商，討論李貞秀身分認定。行政院長卓榮泰指出，歡迎所有的人，包括陸配、外籍，都要依中華民國法律，嚴謹取得必要的條件、資格，一同熱愛這個土地和國家，跟所有國人當最好的朋友。

【即時短評】務實外交應避免急功近利 卓榮濫用日方善意終造成反噬

行政院長卓榮泰關心中華隊到日本參加棒球經典賽，貴為行政首長關心台灣棒球發展，的確值得肯定，但要解釋卓榮泰抵達東京是外交突破，那就過頭了。相反地，不僅沒有突破，更凸顯了某些問題。卓榮泰將東京行定性私人行程，日方也稱沒有官方會晤，顯示台灣與日本在國際政治的發展，是有屋頂，是有限制的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。