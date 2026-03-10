卓榮泰東京看球之後 外交部：樂見台日繼續拓展各領域實質交流合作

行政院長卓榮泰快閃東京看棒球，引發後續效應。台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今（10日）表示，外交部樂見台日在既有的良好基礎上，繼續拓展各領域的實質交流合作。

林郁慧並未說明安排卓榮泰赴日的細節。她說，台日同屬自由民主陣營國家，共享民主自由、人權法治等核心價值，在各領域均維持緊密友好的合作關係，彼此互為重要夥伴及珍貴友人，也是維繫印太區域和平穩定的良善力量。

林郁慧指出，日本首相高市早苗長期支持台灣，日本內閣也非常友台，日本官房長官木原稔及外務大臣茂木敏充均曾公開表示，日本政府願意與台灣進一步深化交流合作，凸顯「穩健推進台日關係」已是日本政府的基本立場與社會共識。

林郁慧說，外交部也樂見台日在既有的良好基礎上，持續拓展各領域的實質交流合作，今後也將秉持總合外交的理念，與日本攜手合作，深化互惠互利的全面夥伴關係。