聽新聞
0:00 / 0:00
林佳龍再斥王毅謬論 重申扭曲台灣主權不會改變現狀
中國外交部長王毅於中國人大記者會稱台灣屬內政。外交部長林佳龍今天嚴正駁斥王毅的謬論，重申兩岸互不隸屬是客觀事實，各種扭曲或忽視台灣主權地位的說法，都不會改變此現狀。
王毅8日於第14屆中國人大第4次會議記者會中，稱台灣事務是中國內政，日本沒有資格插手。
外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍續嚴正駁斥王毅在中國人大記者會之相關謬論。
林佳龍強調，維護台海和平穩定已是國際社會高度共識，且攸關並符合區域內各方利益。台日共享許多重要理念價值，共同與其他理念相近夥伴合力維護區域及台海的穩定，並有助於維持區域之和平、穩定與繁榮。
林佳龍重申，中華民國台灣向來是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國從未統治台灣，雙方互不隸屬不僅是國際社會公認的客觀事實與現狀，也是台灣社會的堅定共識，而各種扭曲或忽視台灣主權地位的說法，都不會改變雙方互不隸屬的現狀。
外交部指出，台灣與日本均堅持自由、民主、人權與法治等價值，長期以來無論公、私部門或是兩國人民間皆互為緊密友好、理念相近的夥伴，雙方將持續在良好的基礎上深化各領域合作，推展台日全方位夥伴關係。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。