林佳龍再斥王毅謬論 重申扭曲台灣主權不會改變現狀

中國外交部長王毅於中國人大記者會稱台灣屬內政。外交部長林佳龍今天嚴正駁斥王毅的謬論，重申兩岸互不隸屬是客觀事實，各種扭曲或忽視台灣主權地位的說法，都不會改變此現狀。

王毅8日於第14屆中國人大第4次會議記者會中，稱台灣事務是中國內政，日本沒有資格插手。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍續嚴正駁斥王毅在中國人大記者會之相關謬論。

林佳龍強調，維護台海和平穩定已是國際社會高度共識，且攸關並符合區域內各方利益。台日共享許多重要理念價值，共同與其他理念相近夥伴合力維護區域及台海的穩定，並有助於維持區域之和平、穩定與繁榮。

林佳龍重申，中華民國台灣向來是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國從未統治台灣，雙方互不隸屬不僅是國際社會公認的客觀事實與現狀，也是台灣社會的堅定共識，而各種扭曲或忽視台灣主權地位的說法，都不會改變雙方互不隸屬的現狀。

外交部指出，台灣與日本均堅持自由、民主、人權與法治等價值，長期以來無論公、私部門或是兩國人民間皆互為緊密友好、理念相近的夥伴，雙方將持續在良好的基礎上深化各領域合作，推展台日全方位夥伴關係。