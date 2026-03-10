林佳龍再斥王毅謬論 重申扭曲台灣主權不會改變現狀

快訊

中央社／ 台北10日電

中國外交部長王毅於中國人大記者會稱台灣屬內政。外交部長林佳龍今天嚴正駁斥王毅的謬論，重申兩岸互不隸屬是客觀事實，各種扭曲或忽視台灣主權地位的說法，都不會改變此現狀。

王毅8日於第14屆中國人大第4次會議記者會中，稱台灣事務是中國內政，日本沒有資格插手。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍續嚴正駁斥王毅在中國人大記者會之相關謬論。

林佳龍強調，維護台海和平穩定已是國際社會高度共識，且攸關並符合區域內各方利益。台日共享許多重要理念價值，共同與其他理念相近夥伴合力維護區域及台海的穩定，並有助於維持區域之和平、穩定與繁榮。

林佳龍重申，中華民國台灣向來是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國從未統治台灣，雙方互不隸屬不僅是國際社會公認的客觀事實與現狀，也是台灣社會的堅定共識，而各種扭曲或忽視台灣主權地位的說法，都不會改變雙方互不隸屬的現狀。

外交部指出，台灣與日本均堅持自由、民主、人權與法治等價值，長期以來無論公、私部門或是兩國人民間皆互為緊密友好、理念相近的夥伴，雙方將持續在良好的基礎上深化各領域合作，推展台日全方位夥伴關係。

記者會 日本 王毅

相關新聞

劉書彬問包機觀賽WBC會不會「歹勢」 卓榮泰反指：風波都是你們造成的

行政院長卓榮泰7日包機從空軍松指部飛往東京，觀賽2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊對決捷克隊，遭在野黨質疑公器私用。卓榮泰今赴立法院備詢，面對民眾黨立委劉書彬質疑表示「風是你們造成的。」

卓榮泰東京看球之後 外交部：樂見台日繼續拓展各領域實質交流合作

行政院長卓榮泰快閃東京看棒球，引發後續效應。台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今（10日）表示，外交部樂見台日在既有的良好基礎上，繼續拓展各領域的實質交流合作。

【重磅快評】卓榮泰牛皮紙袋裡的官威與華航的沉默

行政院長卓榮泰包機赴日風波延燒，今天藍委王鴻薇請卓澄清，卓卻反嗆「是妳要澄清，為什麼說我貪瀆百萬？」，卓並亮出牛皮紙袋說「若我拿出證據怎麼辦？」，並轟王血口噴人。其實華航至今保持沉默才會引來外界質疑，如果卓有單據，攤出來馬上可以澄清，但他卻選擇挑釁，卻沒想過行政院未依法編列預算才是問題根源？

中東尚有79國人請求協助返台 外交部：各館處皆啟動護僑計畫

中東戰火未歇，外交部發言人蕭光偉今（10日）在外交部例行記者會說明協助滯留當地國人返台情形，他說，截至9日，接獲民眾尋求協助總人數484人，9日返台人數311人，累計返台國人人數1591人；截至今日，中東地區尚有79名國人請我國駐處協助返國。

稅收超徵3000億就普發現金？ 卓榮泰：盼用更精算方式讓全民共享

財政部長莊翠雲指出，到昨天（9日）為止，普發萬元現金，已經有2,293萬人領取，達到預估人數的97.31%。立委羅明才指出，他已經提案，希望未來只要稅收超徵3,000億元以上，就直接匯入每個人的帳戶。行政院長卓榮泰回應，政府會期待用更多精算方式，來讓全民共享。

立法院明協商李貞秀立委資格 卓榮泰：陸配外籍皆要依法取得必要資格

民眾黨不分區陸配立委李貞秀爭議延燒，立法院明天將舉行朝野協商，討論李貞秀身分認定。行政院長卓榮泰指出，歡迎所有的人，包括陸配、外籍，都要依中華民國法律，嚴謹取得必要的條件、資格，一同熱愛這個土地和國家，跟所有國人當最好的朋友。

