快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

劉書彬問包機觀賽WBC會不會「歹勢」 卓榮泰反指：風波都是你們造成的

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
行政院長卓榮泰（中）7日赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）中華隊對決捷克隊，替中華隊加油，遭在野質疑公器私用，卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，與運動部長李洋（左）、外交部長林佳龍（右）上台說明。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰（中）7日赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）中華隊對決捷克隊，替中華隊加油，遭在野質疑公器私用，卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，與運動部長李洋（左）、外交部長林佳龍（右）上台說明。記者胡經周／攝影

行政院長卓榮泰7日包機從空軍松指部飛往東京，觀賽2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊對決捷克隊，遭在野黨質疑公器私用。卓榮泰今赴立法院備詢，面對民眾黨立委劉書彬質疑表示「風是你們造成的。」

卓榮泰今赴立院備詢，劉書彬問，造成這麼大的輿論風波，卓揆是否覺得不好意思？卓揆回應，「我自己一個人默默地去，風波是你們造成的」，並指「是你們一直在問東問西才造成風波的，我去跟回來，你知道嗎？」

民進黨立委賴瑞隆質詢時說，現任行政院長到日本，這絕對是台日關係的一大突破，也是台灣全體人民感到非常興奮跟高興的，為什麼好像有在野黨立委感到不高興？卓榮泰表示，這是他私人的行程，也不需要得到大家太多的關注，但假日、私人、自費行程，為國家隊加油，很多人都想這麼做。他是假日有個機會這麼做，大家應該是朝好的方向想較好。

卓榮泰表示，內部航班等都依一般程序申請，日方部分也依照一般的程序來申請，沒有特別關係，或是了解到日方內部有什麼特別程序。感謝日方所有的相關人員，日本方面也對我國國家隊相當尊敬，所以當提出要去為國家隊加油時，大家大概有共同的興趣之所在。

卓榮泰也說，他不僅希望代表中華民國政府的高層人員到國外做正式訪問，更歡迎各國的重要政治領導人也能到台灣來，看看台灣民主、自由、進步發展的情形。

日本 台日關係 賴瑞隆 卓榮泰 劉書彬

延伸閱讀

包機空軍松指部赴日看WBC 新黨告發卓榮泰涉貪汙圖利等3罪

影／藍委質疑包機公器私用 卓揆：只有中共跟你們生氣

答覆包機事件舌戰王鴻薇 卓榮泰：僅中共跟你們在生氣

為何自費赴日看球 卓榮泰：預算未通過下不想讓立院挑毛病

相關新聞

劉書彬問包機觀賽WBC會不會「歹勢」 卓榮泰反指：風波都是你們造成的

行政院長卓榮泰7日包機從空軍松指部飛往東京，觀賽2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊對決捷克隊，遭在野黨質疑公器私用。卓榮泰今赴立法院備詢，面對民眾黨立委劉書彬質疑表示「風是你們造成的。」

卓揆自費專機起降松指部惹議 顧立雄：松山機場民航局管

閣揆卓榮泰搭乘華航專機飛往日本觀賞WBC中捷之戰，但以私人包機名義卻從空軍松指部起降卻引爆爭議，國防部長顧立雄今回應表示，松山機場是軍民合用機場，民航機也可以使用松指部停機坪，運作、管制都是由民航局負責。

【重磅快評】卓榮泰牛皮紙袋裡的官威與華航的沉默

行政院長卓榮泰包機赴日風波延燒，今天藍委王鴻薇請卓澄清，卓卻反嗆「是妳要澄清，為什麼說我貪瀆百萬？」，卓並亮出牛皮紙袋說「若我拿出證據怎麼辦？」，並轟王血口噴人。其實華航至今保持沉默才會引來外界質疑，如果卓有單據，攤出來馬上可以澄清，但他卻選擇挑釁，卻沒想過行政院未依法編列預算才是問題根源？

財產申報曝鄭麗君身家7億元以上 龔明鑫、陳世凱千萬等級

監察院今天公布最新一期廉政專刊，行政院副院長鄭麗君等人財產申報也曝光，計算鄭麗君與配偶存款、股票、事業投資，身家至少7億元以上，債務則有1億5300萬元；粗估經濟部長龔明鑫身家近千萬元，交通部長陳世凱身家則至少5000萬元以上。

中東尚有79國人請求協助返台 外交部：各館處皆啟動護僑計畫

中東戰火未歇，外交部發言人蕭光偉今（10日）在外交部例行記者會說明協助滯留當地國人返台情形，他說，截至9日，接獲民眾尋求協助總人數484人，9日返台人數311人，累計返台國人人數1591人；截至今日，中東地區尚有79名國人請我國駐處協助返國。

民進黨秀民調指61.8%認不適任立委 李貞秀反嗆政院不副署不執行法案

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，民進黨今天公布最新民調，61.8%民眾認為其不適合擔任立委。李貞秀對此表示，很多公共政策的民意支持度不高，民進黨照樣推動才是不尊重民意，「如果民進黨真的尊重民意，就不會連立法院三讀通過的法案都敢不副署、不執行。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。