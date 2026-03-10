劉書彬問包機觀賽WBC會不會「歹勢」 卓榮泰反指：風波都是你們造成的

行政院長卓榮泰7日包機從空軍松指部飛往東京，觀賽2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊對決捷克隊，遭在野黨質疑公器私用。卓榮泰今赴立法院備詢，面對民眾黨立委劉書彬質疑表示「風是你們造成的。」

卓榮泰今赴立院備詢，劉書彬問，造成這麼大的輿論風波，卓揆是否覺得不好意思？卓揆回應，「我自己一個人默默地去，風波是你們造成的」，並指「是你們一直在問東問西才造成風波的，我去跟回來，你知道嗎？」

民進黨立委賴瑞隆質詢時說，現任行政院長到日本，這絕對是台日關係的一大突破，也是台灣全體人民感到非常興奮跟高興的，為什麼好像有在野黨立委感到不高興？卓榮泰表示，這是他私人的行程，也不需要得到大家太多的關注，但假日、私人、自費行程，為國家隊加油，很多人都想這麼做。他是假日有個機會這麼做，大家應該是朝好的方向想較好。

卓榮泰表示，內部航班等都依一般程序申請，日方部分也依照一般的程序來申請，沒有特別關係，或是了解到日方內部有什麼特別程序。感謝日方所有的相關人員，日本方面也對我國國家隊相當尊敬，所以當提出要去為國家隊加油時，大家大概有共同的興趣之所在。

卓榮泰也說，他不僅希望代表中華民國政府的高層人員到國外做正式訪問，更歡迎各國的重要政治領導人也能到台灣來，看看台灣民主、自由、進步發展的情形。