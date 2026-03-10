快訊

抓到人了！造謠中華隊經典賽承認打假球 無業男到案稱「輸太多才質疑」

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

卓榮泰赴日引中方抗議 外交部：深化與日夥伴關係

中央社／ 台北10日電

行政院長卓榮泰赴日觀看世界棒球經典賽，引發中國抗議。外交部今天重申，日相高市早苗長期挺台，內閣整體非常友台，將持續深化與日本的互惠互利、全面夥伴關係。

時事通信社報導，中國外交部副部長孫衛東7日晚上致電日本駐中國大使金杉憲治，對卓榮泰訪日表達不滿。此外，中國駐日大使館也在東京向日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰提出抗議。

台灣日本關係協會副秘書長林郁慧上午於例行記者會表示，台日地理相鄰，國民情誼深厚，雙方共享自由、民主、人權、法治等核心價值，在各領域維持緊密友好的合作關係，彼此互為重要夥伴以及珍貴友人，也是維護印太區域和平穩定的良善力量。

林郁慧提到，高市早苗長期支持台灣，內閣整體也非常友台，日本官房長官木原稔以及外務大臣茂木敏充均曾公開表示日本政府願意與台灣進一步深化交流、合作，凸顯穩健推進台日關係已是日本政府的基本立場和社會共識。

林郁慧強調，外交部樂見台日在既有良好基礎上，持續拓展各領域的交流合作，今後也將秉持總合外交的理念，與日本攜手合作深化互惠互利的全面夥伴關係。

台日關係 外交部 日本 卓榮泰

延伸閱讀

卓榮泰赴日引中方抗議 管碧玲：不能接受

快閃東京看經典賽 日方：卓揆未接觸政府人士

日官房長官：卓榮泰訪日是私人行程 未與日政府關係人士接觸

日媒透露 陸副外長對卓榮泰赴日觀看WBC提出抗議

相關新聞

劉書彬問包機觀賽WBC會不會「歹勢」 卓榮泰反指：風波都是你們造成的

行政院長卓榮泰7日包機從空軍松指部飛往東京，觀賽2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊對決捷克隊，遭在野黨質疑公器私用。卓榮泰今赴立法院備詢，面對民眾黨立委劉書彬質疑表示「風是你們造成的。」

卓揆自費專機起降松指部惹議 顧立雄：松山機場民航局管

閣揆卓榮泰搭乘華航專機飛往日本觀賞WBC中捷之戰，但以私人包機名義卻從空軍松指部起降卻引爆爭議，國防部長顧立雄今回應表示，松山機場是軍民合用機場，民航機也可以使用松指部停機坪，運作、管制都是由民航局負責。

【重磅快評】卓榮泰牛皮紙袋裡的官威與華航的沉默

行政院長卓榮泰包機赴日風波延燒，今天藍委王鴻薇請卓澄清，卓卻反嗆「是妳要澄清，為什麼說我貪瀆百萬？」，卓並亮出牛皮紙袋說「若我拿出證據怎麼辦？」，並轟王血口噴人。其實華航至今保持沉默才會引來外界質疑，如果卓有單據，攤出來馬上可以澄清，但他卻選擇挑釁，卻沒想過行政院未依法編列預算才是問題根源？

財產申報曝鄭麗君身家7億元以上 龔明鑫、陳世凱千萬等級

監察院今天公布最新一期廉政專刊，行政院副院長鄭麗君等人財產申報也曝光，計算鄭麗君與配偶存款、股票、事業投資，身家至少7億元以上，債務則有1億5300萬元；粗估經濟部長龔明鑫身家近千萬元，交通部長陳世凱身家則至少5000萬元以上。

中東尚有79國人請求協助返台 外交部：各館處皆啟動護僑計畫

中東戰火未歇，外交部發言人蕭光偉今（10日）在外交部例行記者會說明協助滯留當地國人返台情形，他說，截至9日，接獲民眾尋求協助總人數484人，9日返台人數311人，累計返台國人人數1591人；截至今日，中東地區尚有79名國人請我國駐處協助返國。

民進黨秀民調指61.8%認不適任立委 李貞秀反嗆政院不副署不執行法案

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，民進黨今天公布最新民調，61.8%民眾認為其不適合擔任立委。李貞秀對此表示，很多公共政策的民意支持度不高，民進黨照樣推動才是不尊重民意，「如果民進黨真的尊重民意，就不會連立法院三讀通過的法案都敢不副署、不執行。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。