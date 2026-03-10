快訊

中東尚有79國人請求協助返台 外交部：各館處皆啟動護僑計畫

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
外交部發言人蕭光偉。本報資料照片。記者張文馨／攝影
外交部發言人蕭光偉。本報資料照片。記者張文馨／攝影

中東戰火未歇，外交部發言人蕭光偉今（10日）在外交部例行記者會說明協助滯留當地國人返台情形，他說，截至9日，接獲民眾尋求協助總人數484人，9日返台人數311人，累計返台國人人數1591人；截至今日，中東地區尚有79名國人請我國駐處協助返國。

蕭光偉表示，外交部為協助受困卡達的國人早日返國，我國駐沙烏地阿拉伯代表張治平自5日前往卡達，安排護送國人前往利雅德；截至8日止，共已安排9部車輛、分4批次，協助42名滯留卡達的國人順利入境沙烏地，國人入境沙國後駐處同仁接手照料，以確保順利平安搭機返國；此外，我國駐以色列代表處配合以國空域從8日起有限度開放的情況，在9日協助有意離境的旅居以國的僑胞2人，自台拉維夫本古里昂（Ben Gurion）機場搭乘以色列國籍航空離境前往布拉格，並銜接返台班機。

到目前為止，蕭光偉說，尚有79名國人請我國駐處協助返國，我國駐中東各館處皆啟動護僑計畫，因地制宜協助就地搭乘商業航班，或經由陸路至空域開放鄰國搭機返台；目前除阿聯大公國外，以色列及卡達也開始有限開放空域，考量中東情勢瞬息萬變，外交部持續研議所有可以維護我國旅外國人安全的作法，未來將依據情勢發展，即時滾動式調整護僑措施。

針對中國大陸聲稱協助我國人在伊斯坦堡搭機抵達上海，蕭光偉說，此案並非滯留在中東戰火地區，而是返國班機受影響；經了解，外交部並未接獲駐處通報此案，目前伊斯坦堡空域並未關閉，土航每週有直飛台北10個航班，也有許多替代方案，旅行社及國人如果有需協助之處，請與我相關駐外館處聯繫

