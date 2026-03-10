總統贈勳林鴻道肯定貢獻 盼奧委會成選手最堅強後盾

快訊

中央社／ 台北10日電

總統賴清德今天頒授中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道「一等卿雲勳章」，總統表示，台灣的國際處境特殊，林鴻道面對外在壓力時，仍堅持依循最基本的奧會模式，捍衛會籍與運動員的國際參賽權利。總統期盼奧委會持續成為選手最堅強的後盾，讓台灣成為最閃亮的一張國際名片。

總統致詞時表示，台灣的國際處境相當特殊，所以奧會主席非常不好當，林鴻道任內深耕國際及亞洲奧會，簽署了許多合作協議；當面臨外在壓力時，仍然堅持最基本的「奧會模式」，提升台灣運動員的能見度，也有效捍衛會籍及運動好手的國際參權益。

此外，總統說，林鴻道也積極推動運動科學的設置，促成國家運動科學中心成立，導入多項科學化訓練機制，更設置獨立的藥檢機制，讓運動事業與時俱進、與國際接軌。

總統相信，台灣得以在近兩屆的東京、巴黎夏季奧運上，獲得鼓舞人心的好成績， 除了政府、企業與國人的大力支持之外， 中華奧會推動的種種政策，也是非常重要的助力。

他並說，運動員的黃金時期相較其他產業從業人員短暫，林鴻道倡議「績優運動選手就業輔導辦法」，來促進運動員退役之後的職涯保障，並可以有效傳承經驗，也為了培育運動行政與國際人才，創設奧林匹克學院，這些都是了不起的成就。

總統欽佩林鴻道對台灣運動發展的貢獻與辛苦付出。他強調，政府也會持續透過各項政策，來協助選手追逐夢想，在國際上發光發熱。

總統說，1964年夏天，他還不滿5歲，當時，是以「Taiwan」為名參加東京奧運，奧運聖火傳遞，有經過台灣，也是目前唯一一次；而為了迎接東奧聖火的「毛公鼎」聖火台，現在仍存放在台北體育園區，訴說著這一段歷史，也持續勉勵國人。

總統表示，去年成立了「運動部」，目標是要讓台灣邁向「運動大國」，不僅要在運動事業上追求更多的資源、更好的發展，也要鼓勵全體國人養成運動習慣，促進「健康台灣」的願景。

他相信，以越來越受重視的國際地位，以及越來越堅強的運動陣容，一定可以讓台灣，再次在國際舞台上閃閃發光。一起努力，用運動團結社會、用運動壯大國家。

最後，總統希望奧委會能持續做選手最大的後盾、做台灣最閃亮的一張國際名片，繼續自信、勇敢地走向世界。

林鴻道致詞表示，非常敬佩賴總統擘劃體育政策白皮書其中一條就是在很短的時間成立運動部成立，讓體育界是非常的振奮。相信在運動部長李洋的帶領下，結合體育界各個領域，希望能夠成為世界上體育的強國。他個人也以此做目標，希望國人熱愛運動也關心賽事，讓運動跟體育成為國人生活中重要的一部分。

他說，努力來做，未來的運動員、明星選手年收入新台幣幾千萬元應該也不是夢想。今天接受這一個勳章，反而覺得說壓力更大。

林鴻道說，去年年中總統曾關心他何時卸任奧會主席，並勉勵即使卸任仍要持續為體育界努力。對於總統的肯定，他表示深感榮幸，也將繼續為體育發展努力。

