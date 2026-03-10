快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

財產申報曝鄭麗君身家7億元以上 龔明鑫、陳世凱千萬等級

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片

監察院今天公布最新一期廉政專刊，行政院副院長鄭麗君等人財產申報也曝光，計算鄭麗君與配偶存款、股票、事業投資，身家至少7億元以上，債務則有1億5300萬元；粗估經濟部長龔明鑫身家近千萬元，交通部長陳世凱身家則至少5000萬元以上。

「廉政專刊」296期公布行政院部會等官員最新財產申報資料。其中鄭麗君在台北市大安區2筆土地、6筆建物；還有在內湖的2筆土地、3筆建物，以及總值3億4170萬元的旺宏股票交付信託。另外，鄭麗君與配偶沈學榮分別有一台日產TEANA J31S，以及豐田LEXUS ES300h汽車。兩人存款共1919萬9614元、4筆保險；雖然有1億5300萬元債務，但事業投資高達4億975萬元。粗估兩人身家至少7億元以上，與上次申報相去不遠。

龔明鑫與配偶陳玉珊在台北市內湖區有1筆土地、4筆建物，還有位於內湖的2筆土地、2筆建物交付信託，兩人分別LANDROVER、VOLKSWAGEN汽車各一台。兩人存款868萬5955元、股票總值101萬2720元、基金4萬60元、13筆保險；不過債務也有171萬1837元，原因為購置不動產。

交通部長陳世凱在台中市西區有2筆土地、3筆建物，與配偶李昱芬分別有一輛TOYOTA、一輛LEXUS汽車。兩人共有存款1173萬4415元、股票總值3133萬9020元、基金1496萬5643元、信託財產專戶19萬5830元、16筆保險。債權2160萬元用於借貸，債務則有3893萬3931元，用於購置不動產及週轉金。交付信託部分，陳世凱另外還有台中2筆土地、3筆建物，以及李昱芬有玉山金、元大金股票價值約4080元。

另外，總統府副秘書長何志偉在台北市北投區有5筆土地，存款342萬3482元，股票總值405萬4620元；另有在台北士北地區及文山區共7筆土地交付陽信商業銀行信託。

監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

台中市 陳世凱 監察院

延伸閱讀

撞殘騎士被求償835萬男火速贈妻竹北千萬房 他稱「借名返還」法官不信

高雄標售開發區土地 5筆建地總底價逾15億元

台南土地標售冷熱兩樣情 麻豆工業地2筆4.39億標出、商住地流標

老宅延壽補助50億 拚3年修繕3千戶

相關新聞

劉書彬問包機觀賽WBC會不會「歹勢」 卓榮泰反指：風波都是你們造成的

行政院長卓榮泰7日包機從空軍松指部飛往東京，觀賽2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊對決捷克隊，遭在野黨質疑公器私用。卓榮泰今赴立法院備詢，面對民眾黨立委劉書彬質疑表示「風是你們造成的。」

卓揆自費專機起降松指部惹議 顧立雄：松山機場民航局管

閣揆卓榮泰搭乘華航專機飛往日本觀賞WBC中捷之戰，但以私人包機名義卻從空軍松指部起降卻引爆爭議，國防部長顧立雄今回應表示，松山機場是軍民合用機場，民航機也可以使用松指部停機坪，運作、管制都是由民航局負責。

【重磅快評】卓榮泰牛皮紙袋裡的官威與華航的沉默

行政院長卓榮泰包機赴日風波延燒，今天藍委王鴻薇請卓澄清，卓卻反嗆「是妳要澄清，為什麼說我貪瀆百萬？」，卓並亮出牛皮紙袋說「若我拿出證據怎麼辦？」，並轟王血口噴人。其實華航至今保持沉默才會引來外界質疑，如果卓有單據，攤出來馬上可以澄清，但他卻選擇挑釁，卻沒想過行政院未依法編列預算才是問題根源？

財產申報曝鄭麗君身家7億元以上 龔明鑫、陳世凱千萬等級

監察院今天公布最新一期廉政專刊，行政院副院長鄭麗君等人財產申報也曝光，計算鄭麗君與配偶存款、股票、事業投資，身家至少7億元以上，債務則有1億5300萬元；粗估經濟部長龔明鑫身家近千萬元，交通部長陳世凱身家則至少5000萬元以上。

中東尚有79國人請求協助返台 外交部：各館處皆啟動護僑計畫

中東戰火未歇，外交部發言人蕭光偉今（10日）在外交部例行記者會說明協助滯留當地國人返台情形，他說，截至9日，接獲民眾尋求協助總人數484人，9日返台人數311人，累計返台國人人數1591人；截至今日，中東地區尚有79名國人請我國駐處協助返國。

民進黨秀民調指61.8%認不適任立委 李貞秀反嗆政院不副署不執行法案

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，民進黨今天公布最新民調，61.8%民眾認為其不適合擔任立委。李貞秀對此表示，很多公共政策的民意支持度不高，民進黨照樣推動才是不尊重民意，「如果民進黨真的尊重民意，就不會連立法院三讀通過的法案都敢不副署、不執行。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。