財產申報曝鄭麗君身家7億元以上 龔明鑫、陳世凱千萬等級

監察院今天公布最新一期廉政專刊，行政院副院長鄭麗君等人財產申報也曝光，計算鄭麗君與配偶存款、股票、事業投資，身家至少7億元以上，債務則有1億5300萬元；粗估經濟部長龔明鑫身家近千萬元，交通部長陳世凱身家則至少5000萬元以上。

「廉政專刊」296期公布行政院部會等官員最新財產申報資料。其中鄭麗君在台北市大安區2筆土地、6筆建物；還有在內湖的2筆土地、3筆建物，以及總值3億4170萬元的旺宏股票交付信託。另外，鄭麗君與配偶沈學榮分別有一台日產TEANA J31S，以及豐田LEXUS ES300h汽車。兩人存款共1919萬9614元、4筆保險；雖然有1億5300萬元債務，但事業投資高達4億975萬元。粗估兩人身家至少7億元以上，與上次申報相去不遠。

龔明鑫與配偶陳玉珊在台北市內湖區有1筆土地、4筆建物，還有位於內湖的2筆土地、2筆建物交付信託，兩人分別LANDROVER、VOLKSWAGEN汽車各一台。兩人存款868萬5955元、股票總值101萬2720元、基金4萬60元、13筆保險；不過債務也有171萬1837元，原因為購置不動產。

交通部長陳世凱在台中市西區有2筆土地、3筆建物，與配偶李昱芬分別有一輛TOYOTA、一輛LEXUS汽車。兩人共有存款1173萬4415元、股票總值3133萬9020元、基金1496萬5643元、信託財產專戶19萬5830元、16筆保險。債權2160萬元用於借貸，債務則有3893萬3931元，用於購置不動產及週轉金。交付信託部分，陳世凱另外還有台中2筆土地、3筆建物，以及李昱芬有玉山金、元大金股票價值約4080元。

另外，總統府副秘書長何志偉在台北市北投區有5筆土地，存款342萬3482元，股票總值405萬4620元；另有在台北士北地區及文山區共7筆土地交付陽信商業銀行信託。