民進黨秀民調指61.8%認不適任立委 李貞秀反嗆政院不副署不執行法案

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨立委李貞秀（右）國籍爭議延燒。記者陳正興／攝影
民眾黨立委李貞秀（右）國籍爭議延燒。記者陳正興／攝影

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，民進黨今天公布最新民調，61.8%民眾認為其不適合擔任立委。李貞秀對此表示，很多公共政策的民意支持度不高，民進黨照樣推動才是不尊重民意，「如果民進黨真的尊重民意，就不會連立法院三讀通過的法案都敢不副署、不執行。」

民進黨上午舉行記者會，公布重大時事議題民調。民進黨發言人吳崢指出，61.8%民眾認為李貞秀不適合擔任立委，呼籲立法院長韓國瑜勇於任事、扛起責任，依法將李貞秀解職，因為具有雙重國籍者「依法不得擔任公職」，絕對不能鑽制度漏洞而產生國安破口。

針對吳崢的說法，李貞秀透過新聞稿回應，連國會多數都不尊重的政府，現在突然開始尊重民調？民進黨現在拿民調來說適任不適任，非常諷刺。

李貞秀指出，很多公共政策的民調支持度不高，例如反核、廢死的社會支持度長期不過半，按照民進黨這樣的邏輯，照樣推動、照樣通過才是更不尊重民意，更何況在民主制度，最具體的民意就是國會，立法院三讀通過的法案，民進黨執政的行政院卻可以選擇不副署、不執行。

李貞秀表示，如果民進黨真的尊重民意，就不會連立法院三讀通過的法案都敢不副署、不執行，如果民進黨真的尊重民意，那就應該好好關注民生，認真為人民做事。

副署 行政院 李貞秀 民進黨 民調

