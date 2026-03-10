中稱助逾70台灣人返上海 外交部：非滯留中東民眾

中媒稱中方協助70多名滯留中東的台灣人自伊斯坦堡離境赴中。外交部今天說，此案非滯留中東戰火地區，駐處也未接獲通報。目前累計返台民眾約1591人，中東地區仍有79名台灣人請駐處協助返國。

央視報導，70多名滯留中東的台灣旅客10日凌晨搭機抵達上海。這些台灣旅客原預計經由阿布達比轉機返台，但因航班被取消滯留海外，改飛往伊斯坦堡中轉上海返台，途中求助中國駐伊斯坦堡領事館，由中方協調出入境邊檢、航空公司才離境。

外交部發言人蕭光偉上午於例行記者會說明，此案應是返國班機受影響，不是滯留在中東戰火地區。經了解，外交部並未接獲駐處通報此案。

蕭光偉表示，近期因中東戰事影響，台灣旅行團因回程無法經阿聯大公國轉機而改在歐洲、土耳其等地等候航班復航或更改機票的情況甚多，多數旅行團都已找到替代方案陸續返台。

蕭光偉指出，目前伊斯坦堡空域並未關閉，土航每週有直飛台北10個航班，也有許多替代方案，旅行社及國人如果有需協助之處，請與相關駐外館處聯繫，駐外人員會第一時間全力協處。

蕭光偉提醒，若在土耳其遇到危難或緊急事故，請撥打以下專線，台灣駐土耳其代表處急難救助電話 +90-5323227162，或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」+886-800-085-095，以獲得即時協助。

被問及外交部協助滯留中東台灣民眾的情況，蕭光偉說，依照統計至9日數據，中東各處接獲民眾尋求協助總人數為484人，9日返台人數為311人，截至9日的累計返台民眾人數是1591人。

蕭光偉指出，截至10日止，中東地區尚有約79名台灣人請駐處協助返國。台灣駐中東各館處皆已啟動國際護僑計畫，並因地制宜採取適當方式，協助就地搭乘商業航班，或經由陸路至空域開放鄰國搭機返台。

蕭光偉提到，目前除阿聯大公國外，以色列及卡達也開始有限開放空域，考量中東情勢瞬息萬變，外交部持續研議所有維護旅外民眾安全的作法，未來將依據情勢發展，即時滾動式調整護僑措施。