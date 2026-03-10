聽新聞
李貞秀國籍爭議延燒...蘇嘉全羅文嘉拜會民眾黨團 雙方未觸及索資議題
民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜明天將為此召集黨團協商，海基會董事長蘇嘉全今天也先行拜會民眾黨立法院黨團。據了解，海基會與民眾黨團皆定調為禮貌性拜會，雙方也並未觸及質詢索資等議題。
立法院新會期2月24日開議，內政部長劉世芳先前揚言不提供密件資料，行政院長卓榮泰隨後也在行政院會表示，李貞秀立委資格仍有瑕疵、尚待確認，各部會提供資料應該更為謹慎，「在該名立委合格資格尚未確認之前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供。」
韓國瑜明天將召集黨團協商，研商中選會委員人事同意權案、刑法部分條文修正草案及「李貞秀委員立法委員身分認定」相關事宜。海基會董事長蘇嘉全、秘書長羅文嘉今天禮貌性拜會民眾黨立法院黨團，與會成員包括民眾黨團總召陳清龍，還有立委李貞秀、王安祥、洪毓祥及陳昭姿等人。
針對李貞秀國籍爭議，蘇嘉全會後受訪時表示，雙方談話相當愉快，尊重主管機關意見。
李貞秀則說，民眾黨團與海基會進行充分交流，雙方談話氣氛熱絡，期許海基會善盡職責、扮演好他們的角色，未來繼續為兩岸人民服務，同時也為台商與民眾解決問題，而今天只是禮貌性拜會行程，民眾黨團基於來者是客的道理，並沒有討論到質詢索資相關問題。
