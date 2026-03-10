出席提名監委審薦會議 賴總統：將依憲法職權提名咨請立院同意

賴清德總統今（10日）出席在總統府召開的「第7屆監察委員提名審薦小組」第1次會議，並頒發聘書予所有小組委員；他說，第6屆監委任期將在7月31日屆滿，為維護憲政體制正常運作，將依憲法賦予總統權責，提名下屆監委並咨請立院同意。

賴總統指出，監察院在五權憲政體制中擁有糾彈權，讓政府勵行廉能政治；同時，監察院的國家人權委員會要求政府以人權立國，也是台灣與國際人權交流合作的重要窗口。

賴總統指出，今年是總統直選30周年；台灣從專制政權走向民主開放，每年都有重要的里程碑，大家也深刻理解民主對台灣的重要性；除了攸關國家進步、社會安定與人權保障，民主也是在動盪的地緣政治中，與友盟國家合作的重要價值。

賴總統強調，身為總統，必定會團結國家、結合社會各界力量，以捍衛主權、維護民主並落實人權立國，打造永續、公義的台灣，期盼得到大家支持。