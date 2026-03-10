藍委要政府保證台灣沒有斷氣危機 經長：有信心

中東戰事未歇，外界關注天然氣、汽油等能源供應議題，國民黨立委王鴻薇今天在總質詢時詢問，政府是否能保證，中東戰爭不管何時結束，台灣絕對沒有斷氣危機，絕對不會全部採用燃煤發電，經濟部長龔明鑫表示，他有這樣的信心。

行政院長卓榮泰今天赴立法院進行總質詢備詢，王鴻薇在質詢時，關注因中東戰事，對台灣能源的影響，王鴻薇說，政府是否能保證，中東地區戰爭不管何時結束，絕對沒有斷氣危機、絕對不會全部採用燃煤發電。

列席備詢的龔明鑫回應，他有這樣的信心，王鴻薇反問，若不行怎麼辦，龔明鑫則說，「看你怎麼辦，我就怎麼辦」。王鴻薇在問，是否可能釋出戰略儲油，龔明鑫說，「因為現在的油，法律上規定要60天，而現在的儲備油有150幾天，所以這空間滿大的」。

至於天然氣價格是否繼續凍漲，龔明鑫說，天然氣的部分，目前沒有要漲；桶裝瓦斯的部分，中油本來就沒有要漲；據傳南部瓦斯行「一桶瓦斯漲價20元」，這是台塑的瓦斯，會盡量去協調。

天然氣預計凍漲到何時，龔明鑫表示，這將視情況而定，基本上還是以穩定物價為主；卓榮泰也說，當然要看世界的情況、各油價的漲幅程度，還有機動的調整，現在就講說到幾月，那是不精確的講法。

此外，中東戰事影響台股，王鴻薇也詢問，國安基金是否會進場來穩定市場，財政部長莊翠雲回應，這次的波動是因為中東戰事，以及油價可能會上漲這些因素的影響，財政部會密切關注整個股市的情況。

莊翠雲說，國安基金進場必須要經過國安基金委員會來決議，這部分會持續關注，如果有必要的時候，才會召開臨時委員會。