藍委要政府保證台灣沒有斷氣危機 經長：有信心

中央社／ 台北10日電

中東戰事未歇，外界關注天然氣、汽油等能源供應議題，國民黨立委王鴻薇今天在總質詢時詢問，政府是否能保證，中東戰爭不管何時結束，台灣絕對沒有斷氣危機，絕對不會全部採用燃煤發電，經濟部長龔明鑫表示，他有這樣的信心。

行政院長卓榮泰今天赴立法院進行總質詢備詢，王鴻薇在質詢時，關注因中東戰事，對台灣能源的影響，王鴻薇說，政府是否能保證，中東地區戰爭不管何時結束，絕對沒有斷氣危機、絕對不會全部採用燃煤發電。

列席備詢的龔明鑫回應，他有這樣的信心，王鴻薇反問，若不行怎麼辦，龔明鑫則說，「看你怎麼辦，我就怎麼辦」。王鴻薇在問，是否可能釋出戰略儲油，龔明鑫說，「因為現在的油，法律上規定要60天，而現在的儲備油有150幾天，所以這空間滿大的」。

至於天然氣價格是否繼續凍漲，龔明鑫說，天然氣的部分，目前沒有要漲；桶裝瓦斯的部分，中油本來就沒有要漲；據傳南部瓦斯行「一桶瓦斯漲價20元」，這是台塑的瓦斯，會盡量去協調。

天然氣預計凍漲到何時，龔明鑫表示，這將視情況而定，基本上還是以穩定物價為主；卓榮泰也說，當然要看世界的情況、各油價的漲幅程度，還有機動的調整，現在就講說到幾月，那是不精確的講法。

此外，中東戰事影響台股，王鴻薇也詢問，國安基金是否會進場來穩定市場，財政部長莊翠雲回應，這次的波動是因為中東戰事，以及油價可能會上漲這些因素的影響，財政部會密切關注整個股市的情況。

莊翠雲說，國安基金進場必須要經過國安基金委員會來決議，這部分會持續關注，如果有必要的時候，才會召開臨時委員會。

天然氣 中東 天然氣價格

相關新聞

劉書彬問包機觀賽WBC會不會「歹勢」 卓榮泰反指：風波都是你們造成的

行政院長卓榮泰7日包機從空軍松指部飛往東京，觀賽2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊對決捷克隊，遭在野黨質疑公器私用。卓榮泰今赴立法院備詢，面對民眾黨立委劉書彬質疑表示「風是你們造成的。」

卓揆自費專機起降松指部惹議 顧立雄：松山機場民航局管

閣揆卓榮泰搭乘華航專機飛往日本觀賞WBC中捷之戰，但以私人包機名義卻從空軍松指部起降卻引爆爭議，國防部長顧立雄今回應表示，松山機場是軍民合用機場，民航機也可以使用松指部停機坪，運作、管制都是由民航局負責。

【重磅快評】卓榮泰牛皮紙袋裡的官威與華航的沉默

行政院長卓榮泰包機赴日風波延燒，今天藍委王鴻薇請卓澄清，卓卻反嗆「是妳要澄清，為什麼說我貪瀆百萬？」，卓並亮出牛皮紙袋說「若我拿出證據怎麼辦？」，並轟王血口噴人。其實華航至今保持沉默才會引來外界質疑，如果卓有單據，攤出來馬上可以澄清，但他卻選擇挑釁，卻沒想過行政院未依法編列預算才是問題根源？

財產申報曝鄭麗君身家7億元以上 龔明鑫、陳世凱千萬等級

監察院今天公布最新一期廉政專刊，行政院副院長鄭麗君等人財產申報也曝光，計算鄭麗君與配偶存款、股票、事業投資，身家至少7億元以上，債務則有1億5300萬元；粗估經濟部長龔明鑫身家近千萬元，交通部長陳世凱身家則至少5000萬元以上。

中東尚有79國人請求協助返台 外交部：各館處皆啟動護僑計畫

中東戰火未歇，外交部發言人蕭光偉今（10日）在外交部例行記者會說明協助滯留當地國人返台情形，他說，截至9日，接獲民眾尋求協助總人數484人，9日返台人數311人，累計返台國人人數1591人；截至今日，中東地區尚有79名國人請我國駐處協助返國。

民進黨秀民調指61.8%認不適任立委 李貞秀反嗆政院不副署不執行法案

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，民進黨今天公布最新民調，61.8%民眾認為其不適合擔任立委。李貞秀對此表示，很多公共政策的民意支持度不高，民進黨照樣推動才是不尊重民意，「如果民進黨真的尊重民意，就不會連立法院三讀通過的法案都敢不副署、不執行。」

