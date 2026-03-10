快訊

綠民調61.8%認不適合任立委 李貞秀：應先關注民生

中央社／ 台北10日電

針對陸配李貞秀擔任民眾黨不分區立委資格爭議，民進黨今天公布最新民調，指61.8%民眾認為李貞秀不適合擔任立委。民進黨發言人吳崢表示，呼籲立法院長韓國瑜勇於任事、扛起責任，依法將其解職，因為具雙重國籍者依法不得擔任公職，絕不能鑽制度漏洞而產生國安破口。

對於這份民調結果，李貞秀指出，連國會多數都不尊重的政府，現在突然開始尊重民調，民進黨現在拿民調來說適任不適任，非常諷刺。李貞秀提到，如果民進黨真的尊重民意，就不會連立法院三讀通過的法案都敢不副署、不執行；如果民進黨真的尊重民意，就應該好好關注民生，認真為人民做事。

民進黨今天召開記者會，公布重大時事議題民調。

吳崢表示，民調詢問「中配立委李貞秀因為國籍問題引發爭議，是否適合擔任立委」。結果顯示，61.8%認為不適合擔任立委，僅22.2%認為適合。進一步交叉分析，中間選民有48%認為不適合，國民黨與民眾黨的支持者，也分別有34.8%與34%認為李貞秀不適合擔任立委，民眾已顯示出相當清晰的意向。

媒體追問，立法院將開會協商討論李貞秀的身分資格認定。吳崢受訪談及，李貞秀適不適合擔任立委，以及她的雙重國籍問題到底有沒有處理，在過去這段時間，很遺憾李貞秀並沒有充分展現誠意、正面回應國人質疑。

吳崢表示，立法院長韓國瑜日前跟總統賴清德新春茶會時表達要主動化解朝野歧異、爭議，期待韓國瑜做為立法院大家長，應該勇於認事、扛起這個責任。

這份民調是由民主進步黨民調中心在3月7日到3月8日進行，透過電話進行的民意調查，總樣本數是1084份，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點。

李貞秀 不分區立委 立法院

相關新聞

包機空軍松指部赴日看WBC 新黨告發卓榮泰涉貪汙圖利等3罪

行政院長卓榮泰3月7日包機從空軍松山指揮部專機停機坪飛往赴日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），外界質疑是否動用軍事設施與國營航空資源。新黨游智彬、譚傳紹、季節等人今赴台北地檢署告發卓榮泰涉貪汙治罪條例圖利罪、刑法濫用職權罪及要塞堡壘地帶法。

影／藍委質疑包機公器私用 卓揆：只有中共跟你們生氣

行政院長卓榮泰赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）台捷大戰，替中華代表隊加油，在野質疑公器私用，中國也向日本提出抗議，國民黨立委王鴻薇昨日更發函給行政院、華航等單位要求說明，質疑卓榮泰有貪瀆之嫌。卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，要求質詢的國民黨立委王鴻薇澄清，雙方爆發口角，爭執過程中，卓榮泰一句「只有中國共產黨跟你們在生氣」，引發王鴻薇強烈反彈，怒斥卓榮泰是在「抹紅」與「扣帽子」。立法院長韓國瑜隨即出面緩頰稱「大家相互尊重、理性溝通，我被叫『韓國輸』我都沒生氣。」

民進黨民調／6成6國人支持盡速通過國防特別條例

民進黨今天公布黨中央民調中心所做民調，民進黨發言人吳崢表示，高達66.6%的民眾支持盡速通過國防特別條例，75.4%贊成盡速審議台美關稅談判結果，另有61.8%的國人認為民眾黨立委李貞秀不適合擔任立法委員。

獨／藍白13日提4大共同願景曝光 為2028聯合執政打基礎

國民黨與民眾黨啟動整合，兩黨13日擬辦「藍白共同政見發布會」。據了解，藍白共同政見聚焦4大共同願景，包括居住正義、環境永續、居家照護及AI治理，盼2026地方選舉回歸民眾最有感的內政，不僅正視民生需求，也凸顯不同政黨能求同存異，成為2028年藍白聯合執政基礎。

盧秀燕訪美層級大升級？ 國民黨：去了就知道

台中市長盧秀燕明將啟程訪美，傳將定調為「超越城市外交」層級，提升至「為國家出訪」的高度。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，盧秀燕是台灣政壇有相當的份量在，美國在政情研判上，當然會非常歡迎台灣政治明星到美國跟官方、政商學界充分交流，相信會有妥適安排。國民黨主席鄭麗文已指示黨駐美代表盡全力提供完整必要協助，實際的安排「去了就知道」。

答覆包機事件舌戰王鴻薇 卓榮泰：僅中共跟你們在生氣

行政院長卓榮泰包機還從松指部起飛引爭議，國防部今解釋確實可以；卓閣答詢時表示，如今看到大家在找問題，更證明他當初請求松指部是對的，否則恐連成行都有問題。國民黨立委王鴻薇批評，卓閣此行爭議多，當然有責任要解釋；卓閣反嗆「只有中國共產黨跟你們在生氣」。

