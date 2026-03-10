綠民調61.8%認不適合任立委 李貞秀：應先關注民生

針對陸配李貞秀擔任民眾黨不分區立委資格爭議，民進黨今天公布最新民調，指61.8%民眾認為李貞秀不適合擔任立委。民進黨發言人吳崢表示，呼籲立法院長韓國瑜勇於任事、扛起責任，依法將其解職，因為具雙重國籍者依法不得擔任公職，絕不能鑽制度漏洞而產生國安破口。

對於這份民調結果，李貞秀指出，連國會多數都不尊重的政府，現在突然開始尊重民調，民進黨現在拿民調來說適任不適任，非常諷刺。李貞秀提到，如果民進黨真的尊重民意，就不會連立法院三讀通過的法案都敢不副署、不執行；如果民進黨真的尊重民意，就應該好好關注民生，認真為人民做事。

民進黨今天召開記者會，公布重大時事議題民調。

吳崢表示，民調詢問「中配立委李貞秀因為國籍問題引發爭議，是否適合擔任立委」。結果顯示，61.8%認為不適合擔任立委，僅22.2%認為適合。進一步交叉分析，中間選民有48%認為不適合，國民黨與民眾黨的支持者，也分別有34.8%與34%認為李貞秀不適合擔任立委，民眾已顯示出相當清晰的意向。

媒體追問，立法院將開會協商討論李貞秀的身分資格認定。吳崢受訪談及，李貞秀適不適合擔任立委，以及她的雙重國籍問題到底有沒有處理，在過去這段時間，很遺憾李貞秀並沒有充分展現誠意、正面回應國人質疑。

吳崢表示，立法院長韓國瑜日前跟總統賴清德新春茶會時表達要主動化解朝野歧異、爭議，期待韓國瑜做為立法院大家長，應該勇於認事、扛起這個責任。

這份民調是由民主進步黨民調中心在3月7日到3月8日進行，透過電話進行的民意調查，總樣本數是1084份，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點。