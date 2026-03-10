快訊

包機空軍松指部赴日看WBC 新黨告發卓榮泰涉貪汙圖利等3罪

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導
新黨游智彬、譚傳紹、季節等人今赴台北地檢署告發卓榮泰涉貪汙治罪條例圖利罪、刑法濫用職權罪及要塞堡壘地帶法。記者蕭雅娟／攝影
新黨游智彬、譚傳紹、季節等人今赴台北地檢署告發卓榮泰涉貪汙治罪條例圖利罪、刑法濫用職權罪及要塞堡壘地帶法。記者蕭雅娟／攝影

行政院長卓榮泰3月7日包機從空軍松山指揮部專機停機坪飛往赴日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），外界質疑是否動用軍事設施與國營航空資源。新黨游智彬、譚傳紹、季節等人今赴台北地檢署告發卓榮泰涉貪汙治罪條例圖利罪、刑法濫用職權罪及要塞堡壘地帶法。

新黨指出，卓榮泰在臉書表示此行為「自費私人行程」，僅是Team Taiwan加油，但至今未公開完整費用單據與相關申請文件，相關安排是否合法仍有疑問。

游智彬今在北檢門口上演行動劇「華航飛機當你家腳踏車」、「軍用機場當作你家停車場」、「萊爾校長送雞鴨便當給大師兄」等橋段，象徵公共資源被權力人物當作私人便利工具使用的荒謬情境，諷刺政府濫權。

他也拿出雞鴨（音同羈押）照片，呼籲北檢比較偵辦柯文哲涉京華城案模式，先羈押卓榮泰1年；新黨青年軍呼籲，北檢依法調查相關事證，釐清是否涉及違法圖利或濫用職權，給社會一個清楚交代。

卓榮泰在臉書稱是「自費私人行程」。王鴻薇3月9日發函華航、行政院、空軍松山指揮部，要求回覆專機是否已經支付款項、費用多少，多少隨行人員。

立委王鴻薇臉書指出，根據媒體報導，卓榮泰此次赴日，並未搭乘航空公司一般班機，而是華航專派包機執飛。空中巴士A321-neo客機，晚間由桃園機場飛抵松山機場待命，華航CI─1888班機編號，由空軍松指部專機停機坪出發飛往東京。包機一架A321neo客機約150萬元到200萬元台幣(約4.7萬到6.3萬美元)。

王鴻薇臉書指，若上述待遇為真，卓院長就算自費也是有特權疑慮，松指部是軍用機場，官員私人行程可以任意使用嗎？如果不是自費又非公務行程，那恐怕是涉及上百萬的個人貪瀆問題了。

新黨游智彬、譚傳紹、季節等人今赴台北地檢署告發卓榮泰涉貪汙治罪條例圖利罪、刑法濫用職權罪及要塞堡壘地帶法。記者蕭雅娟／攝影
新黨游智彬、譚傳紹、季節等人今赴台北地檢署告發卓榮泰涉貪汙治罪條例圖利罪、刑法濫用職權罪及要塞堡壘地帶法。記者蕭雅娟／攝影

包機空軍松指部赴日看WBC 新黨告發卓榮泰涉貪汙圖利等3罪

行政院長卓榮泰3月7日包機從空軍松山指揮部專機停機坪飛往赴日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），外界質疑是否動用軍事設施與國營航空資源。新黨游智彬、譚傳紹、季節等人今赴台北地檢署告發卓榮泰涉貪汙治罪條例圖利罪、刑法濫用職權罪及要塞堡壘地帶法。

影／藍委質疑包機公器私用 卓揆：只有中共跟你們生氣

行政院長卓榮泰赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）台捷大戰，替中華代表隊加油，在野質疑公器私用，中國也向日本提出抗議，國民黨立委王鴻薇昨日更發函給行政院、華航等單位要求說明，質疑卓榮泰有貪瀆之嫌。卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，要求質詢的國民黨立委王鴻薇澄清，雙方爆發口角，爭執過程中，卓榮泰一句「只有中國共產黨跟你們在生氣」，引發王鴻薇強烈反彈，怒斥卓榮泰是在「抹紅」與「扣帽子」。立法院長韓國瑜隨即出面緩頰稱「大家相互尊重、理性溝通，我被叫『韓國輸』我都沒生氣。」

民進黨民調／6成6國人支持盡速通過國防特別條例

民進黨今天公布黨中央民調中心所做民調，民進黨發言人吳崢表示，高達66.6%的民眾支持盡速通過國防特別條例，75.4%贊成盡速審議台美關稅談判結果，另有61.8%的國人認為民眾黨立委李貞秀不適合擔任立法委員。

獨／藍白13日提4大共同願景曝光 為2028聯合執政打基礎

國民黨與民眾黨啟動整合，兩黨13日擬辦「藍白共同政見發布會」。據了解，藍白共同政見聚焦4大共同願景，包括居住正義、環境永續、居家照護及AI治理，盼2026地方選舉回歸民眾最有感的內政，不僅正視民生需求，也凸顯不同政黨能求同存異，成為2028年藍白聯合執政基礎。

盧秀燕訪美層級大升級？ 國民黨：去了就知道

台中市長盧秀燕明將啟程訪美，傳將定調為「超越城市外交」層級，提升至「為國家出訪」的高度。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，盧秀燕是台灣政壇有相當的份量在，美國在政情研判上，當然會非常歡迎台灣政治明星到美國跟官方、政商學界充分交流，相信會有妥適安排。國民黨主席鄭麗文已指示黨駐美代表盡全力提供完整必要協助，實際的安排「去了就知道」。

答覆包機事件舌戰王鴻薇 卓榮泰：僅中共跟你們在生氣

行政院長卓榮泰包機還從松指部起飛引爭議，國防部今解釋確實可以；卓閣答詢時表示，如今看到大家在找問題，更證明他當初請求松指部是對的，否則恐連成行都有問題。國民黨立委王鴻薇批評，卓閣此行爭議多，當然有責任要解釋；卓閣反嗆「只有中國共產黨跟你們在生氣」。

