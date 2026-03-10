健保規模破兆 總統：打造生醫產業成另一座護國神山

總統賴清德今天表示，今年健保總額實質規模達到新台幣1兆82億元，大幅成長6.5%且創新高；規劃投入240億元推動「國家藥物韌性整備計畫」，強化醫療體系與產業能量，目標打造生醫產業成為台灣另一座「護國神山」。

總統上午在總統府秘書長潘孟安陪同下，接見第28屆國家生技醫療品質獎獲獎醫護機構暨生醫產業代表。總統致詞時首先恭喜在場的機構，並感謝大家經年累月的耕耘與付出，為台灣的生技醫療發展做出許多卓越貢獻。

他說，身為台灣首位醫師出身的總統，經常告訴朋友，最重要的職責之一，就是要積極推動「健康台灣」，讓國人健康、國家更強，也讓世界擁抱台灣。

他表示，要完成健康台灣的美麗願景，一定要持續強化、鞏固3大支柱：第一，要有更完整健全的健保制度與醫療體系；第二，要有優秀的醫事人員與更好的醫療服務，提升醫療服務品質；第三，要努力打造生醫產業成為另一座護國神山。

總統感謝生策會與生技中心，長期提供政府許多政策建言，現在無論是擴大健保財務來源、改革總額制度、改善醫療服務品質、生醫產業發展，都已經有具體的成果。

他以健保總額為例說明，從前年的8755億元，提升為去年的9286億元，今年度更達到9883億元，並由政府投入199億元公務預算，實質規模達到1兆82億元，大幅成長6.5%也創下歷史新高。

總統說，健保財務健全後，首要目標就是提升醫事人員待遇，改善醫療院所的經營環境。目前，衛福部已調高內、外、婦、兒、急重症給付，也針對手術複雜度較高的急難重症等項目給予較高點值，推動不同工不同酬的健保支付制度，帶動整體醫療環境向上提升，為民眾提供更好的醫療服務。

他指出，有良好的醫療體系、優質的醫事人員，還要有蓬勃發展的生醫產業來支撐。他上任後，在總統府成立健康台灣推動委員會，有計畫地推動智慧醫療、再生醫療、精準醫療等生醫產業。生醫產業法制健全工作方面，包括生技醫藥產業發展條例、再生醫療法、再生醫療製劑條例等，這幾年都已陸續通過修法和立法，透過法規完善，讓台灣的生技醫療發展，能夠獲得更大的支持。

總統表示，去年開始，政府也推動5年489億元的「健康台灣深耕計畫」，其中一項就是要推動智慧醫療，將科技精準導入醫療流程，讓醫療服務更完善、更有效率。

另外，為強化台灣的藥物韌性，總統已經指示行政院規劃為期4年的「國家藥物韌性整備計畫」，預計投入240億元，將以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」3個重點，全面建構台灣的藥物供應防線，提升產業動能，帶動兆元經濟，讓台灣成為全球生醫供應鏈不可或缺的夥伴。

總統強調，生技醫療不僅是經濟發展的重要動能，更是公共健康保障的關鍵基石。政府將持續支持產業創新研發與成果應用，推動智慧化、數位轉型，強化醫療韌性與服務可近性，讓台灣技術走向國際。