影／藍委質疑包機公器私用 卓揆：只有中共跟你們生氣

行政院長卓榮泰赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）台捷大戰，替中華代表隊加油，在野質疑公器私用，中國也向日本提出抗議，國民黨立委王鴻薇昨日更發函給行政院、華航等單位要求說明，質疑卓榮泰有貪瀆之嫌。卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，要求質詢的國民黨立委王鴻薇澄清，雙方爆發口角，爭執過程中，卓榮泰一句「只有中國共產黨跟你們在生氣」，引發王鴻薇強烈反彈，怒斥卓榮泰是在「抹紅」與「扣帽子」。立法院長韓國瑜隨即出面緩頰稱「大家相互尊重、理性溝通，我被叫『韓國輸』我都沒生氣。」

王鴻薇接著追問「請問你支付的金額是多少？」卓榮泰指出「華航說有商業上的顧慮，但是合於一般行情」，王鴻薇再問「哪個價錢？不是說要拿出證據？」卓榮泰隨即拿出一個牛皮紙袋稱「單據都在這，我私人行程，到日本看棒球我自費，私人費用為何要向委員提出證據？難道華航每件包機都要向立委提出證據嗎？」，回到座位後，卓榮華二度抽出牛皮紙袋內的文件，上面可見「CHINA AIRLINES（華航）」字樣。

行政院長卓榮泰赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）台捷大戰，國民黨立委王鴻薇（圖）質詢時質疑公器私用。記者胡經周／攝影

