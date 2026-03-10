民調66.6%挺國防特別條例 75.4%贊成速審台美關稅結果

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院新會期展開，各項重大議案成為全民關注焦點。民進黨10日公開「重大時事議題民調」，結果顯示，高達66.6%的民眾支持儘速通過國防特別條例，75.4% 贊成儘速審議台美關稅談判結果。

民進黨發言人吳崢指出，國防特別條例各黨版本均已送進委員會，民意顯示高達66.6%的民眾支持加速通過以強化防衛能力。

相較於行政院版的完整規劃，國民黨版本僅納入部分軍購且規模縮水至3,800億元。對此，民調顯示有51.6%民眾認為國民黨立場反對軍購，過半民意認為國防仍應完整規劃，而非打折扣的提案。

在台美關稅議題方面，主流民意展現高度共識。吳崢表示，高達75.4%民眾期盼儘速完成台美關稅談判結果審議。

進一步分析政黨傾向，除了民進黨支持者有 93% 的極高支持度外，藍白支持者與中間選民亦有超過六成表示贊同。吳崢強調，加速台美經貿對接是跨越黨派的社會期待，立法院應儘快完成審議，避免因政治杯葛影響國家產業競爭力。

吳崢說明，這份民調明確揭露了全民對國防安全、經濟發展的深切期盼。他嚴正呼籲在野黨，應正視主流民意，儘速處理軍購案、台美關稅審議，停止過去長達數月的杯葛慣性，莫讓政黨私利延宕台灣整體的國家發展。

