民進黨民調／6成6國人支持盡速通過國防特別條例

民進黨今天公布黨中央民調中心所做民調，民進黨發言人吳崢表示，高達66.6%的民眾支持盡速通過國防特別條例，75.4%贊成盡速審議台美關稅談判結果，另有61.8%的國人認為民眾黨立委李貞秀不適合擔任立法委員。

吳崢指出，國防特別條例各黨版本均已送進委員會，民意顯示高達66.6%的民眾支持加速通過以強化防衛能力。相較於行政院版的完整規畫，國民黨版本僅納入部分軍購且規模縮水至3800億元，內容顯有失衡，民調顯示有51.6%的民眾認為國民黨的立場其實就是反對軍購，反映出過半民意認為國防仍應完整規畫，而非打折扣的提案。

吳崢表示，在台美關稅議題方面，主流民意展現高度共識。有高達75.4%的民眾期盼盡速完成台美關稅談判結果審議。進一步分析政黨傾向，除了民進黨支持者有93%的極高支持度外，藍白支持者與中間選民亦有超過六成表示贊同。吳崢說，加速台美經貿對接是跨越黨派的社會期待，立法院應儘快完成審議，避免因政治杯葛影響國家產業競爭力。

吳崢指出，針對李貞秀的立委資格爭議，民調結果反映出社會普遍的疑慮。共有61.8%的民眾認為其不適合擔任立委，其中中間選民占48%，甚至在國民黨與民眾黨支持者中，也分別有34.8%與34%持相同看法，這足以說明國人對於立委具雙重國籍爭議一事，確實存在高度的誠信與法規疑慮。

吳崢表示，這份民調明確揭露了全民對國防安全、經濟發展及國會誠信的深切期盼，他嚴正呼籲在野黨，應正視主流民意，儘速處理軍購案、台美關稅審議及立委資格爭議，停止過去長達數月的杯葛慣性，莫讓政黨私利延宕台灣整體的國家發展。