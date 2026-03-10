獨／藍白13日提4大共同願景曝光 為2028聯合執政打基礎

國民黨與民眾黨啟動整合，兩黨13日擬辦「藍白共同政見發布會」。據了解，藍白共同政見聚焦4大共同願景，包括居住正義、環境永續、居家照護及AI治理，盼2026地方選舉回歸民眾最有感的內政，不僅正視民生需求，也凸顯不同政黨能求同存異，成為2028年藍白聯合執政基礎。

藍白智庫從去年持續對接，國眾兩黨上周舉行會前會，敲定本周五舉辦共同政見發布會，且從新北市、新竹市、宜蘭縣、嘉義市等4縣市試行。民眾黨主席黃國昌曾說，共同政見分別就社會福利、居住正義、環境永續、產業發展多方面向報告政策藍圖。

據了解，共同政見由藍白從執政經驗中，汲取有感民生政策，進而彙整成居住正義、環境永續、居家照護及AI治理等4大共同願景。居住正義借鏡桃園市府近期推動「可負擔住宅」政策，在整體開發區明訂開發商，需捐建一定比例可負擔住宅，到時買、賣採固定總價，避免價格隨市場波動產生套利空間。

據悉，環境永續部分針對水庫光電板爭議，主張不要到處蓋光電板，參考翡翠水庫禁止設置先行經驗；在居家照護願景上，藍白共同政見盼能照顧三明治世代，比如補助幼兒疫苗免掛號費、高齡帶狀疱疹疫苗等；AI治理部分提出AI城市儀表板，也是民眾黨前主席柯文哲任台北市長時期，力推的台北大數據中心，內設有城市運行儀表板，分析疫情、交通車流、掌握人口及人流。

知情人士透露，相較於民進黨只著重在國防國安議題，藍白提出4大願景的共同政見，是希望將焦點帶回民眾最有感的民生，且藍白共提政見也凸顯不同政黨也能求同存異，到時不只從4縣市試行，其他縣市也可以複製並因地制宜，地方合作成功經驗帶到中央，到時就是2028年藍白聯合執政基礎。