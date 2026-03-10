快訊

遭爆重金包養網紅 梁為超亮身分證自清：已離婚2年、單身感情屬私領域

川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／藍白13日提4大共同願景曝光 為2028聯合執政打基礎

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌（左）。圖／聯合報資料照片
國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌（左）。圖／聯合報資料照片

國民黨民眾黨啟動整合，兩黨13日擬辦「藍白共同政見發布會」。據了解，藍白共同政見聚焦4大共同願景，包括居住正義、環境永續、居家照護及AI治理，盼2026地方選舉回歸民眾最有感的內政，不僅正視民生需求，也凸顯不同政黨能求同存異，成為2028年藍白聯合執政基礎。

藍白智庫從去年持續對接，國眾兩黨上周舉行會前會，敲定本周五舉辦共同政見發布會，且從新北市、新竹市、宜蘭縣、嘉義市等4縣市試行。民眾黨主席黃國昌曾說，共同政見分別就社會福利、居住正義、環境永續、產業發展多方面向報告政策藍圖。

據了解，共同政見由藍白從執政經驗中，汲取有感民生政策，進而彙整成居住正義、環境永續、居家照護及AI治理等4大共同願景。居住正義借鏡桃園市府近期推動「可負擔住宅」政策，在整體開發區明訂開發商，需捐建一定比例可負擔住宅，到時買、賣採固定總價，避免價格隨市場波動產生套利空間。

據悉，環境永續部分針對水庫光電板爭議，主張不要到處蓋光電板，參考翡翠水庫禁止設置先行經驗；在居家照護願景上，藍白共同政見盼能照顧三明治世代，比如補助幼兒疫苗免掛號費、高齡帶狀疱疹疫苗等；AI治理部分提出AI城市儀表板，也是民眾黨前主席柯文哲任台北市長時期，力推的台北大數據中心，內設有城市運行儀表板，分析疫情、交通車流、掌握人口及人流。

知情人士透露，相較於民進黨只著重在國防國安議題，藍白提出4大願景的共同政見，是希望將焦點帶回民眾最有感的民生，且藍白共提政見也凸顯不同政黨也能求同存異，到時不只從4縣市試行，其他縣市也可以複製並因地制宜，地方合作成功經驗帶到中央，到時就是2028年藍白聯合執政基礎。

政見 願景 居家照護 藍白 國民黨 民眾黨

延伸閱讀

李四川將選新北市 黃國昌：工作小組已對接

立院委員會召委選舉11日登場 藍禮讓白一席須再協調

在野整合！藍白合首發 3月13日推共同政見

藍營宜蘭縣長初選吳宗憲出線 下一步爭取藍白合

相關新聞

包機空軍松指部赴日看WBC 新黨告發卓榮泰涉貪汙圖利等3罪

行政院長卓榮泰3月7日包機從空軍松山指揮部專機停機坪飛往赴日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），外界質疑是否動用軍事設施與國營航空資源。新黨游智彬、譚傳紹、季節等人今赴台北地檢署告發卓榮泰涉貪汙治罪條例圖利罪、刑法濫用職權罪及要塞堡壘地帶法。

影／藍委質疑包機公器私用 卓揆：只有中共跟你們生氣

行政院長卓榮泰赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）台捷大戰，替中華代表隊加油，在野質疑公器私用，中國也向日本提出抗議，國民黨立委王鴻薇昨日更發函給行政院、華航等單位要求說明，質疑卓榮泰有貪瀆之嫌。卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，要求質詢的國民黨立委王鴻薇澄清，雙方爆發口角，爭執過程中，卓榮泰一句「只有中國共產黨跟你們在生氣」，引發王鴻薇強烈反彈，怒斥卓榮泰是在「抹紅」與「扣帽子」。立法院長韓國瑜隨即出面緩頰稱「大家相互尊重、理性溝通，我被叫『韓國輸』我都沒生氣。」

民進黨民調／6成6國人支持盡速通過國防特別條例

民進黨今天公布黨中央民調中心所做民調，民進黨發言人吳崢表示，高達66.6%的民眾支持盡速通過國防特別條例，75.4%贊成盡速審議台美關稅談判結果，另有61.8%的國人認為民眾黨立委李貞秀不適合擔任立法委員。

獨／藍白13日提4大共同願景曝光 為2028聯合執政打基礎

國民黨與民眾黨啟動整合，兩黨13日擬辦「藍白共同政見發布會」。據了解，藍白共同政見聚焦4大共同願景，包括居住正義、環境永續、居家照護及AI治理，盼2026地方選舉回歸民眾最有感的內政，不僅正視民生需求，也凸顯不同政黨能求同存異，成為2028年藍白聯合執政基礎。

盧秀燕訪美層級大升級？ 國民黨：去了就知道

台中市長盧秀燕明將啟程訪美，傳將定調為「超越城市外交」層級，提升至「為國家出訪」的高度。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，盧秀燕是台灣政壇有相當的份量在，美國在政情研判上，當然會非常歡迎台灣政治明星到美國跟官方、政商學界充分交流，相信會有妥適安排。國民黨主席鄭麗文已指示黨駐美代表盡全力提供完整必要協助，實際的安排「去了就知道」。

答覆包機事件舌戰王鴻薇 卓榮泰：僅中共跟你們在生氣

行政院長卓榮泰包機還從松指部起飛引爭議，國防部今解釋確實可以；卓閣答詢時表示，如今看到大家在找問題，更證明他當初請求松指部是對的，否則恐連成行都有問題。國民黨立委王鴻薇批評，卓閣此行爭議多，當然有責任要解釋；卓閣反嗆「只有中國共產黨跟你們在生氣」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。