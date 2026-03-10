李四川離職誰接北市副市長？藍議員籲別政治安排 找「這專業」解決缺工

台北市前副市長李四川離職投入年底新北市長大選，北市副市長留下一席空缺，外界也好奇市長蔣萬安將找誰來接任，國民黨議員曾獻瑩呼籲不應政治安排或選舉卡位，應找具科技產業背景人選接任，讓北市府運作導入AI思維，才能解決大環境缺工問題。

曾獻瑩表示，台北市現在很多問題，表面上看是缺人，實際上是治理模式還停留在舊時代，公車駕駛荒、長照人力不足、公務體系過勞，都是用傳統行政思維在應付數位時代的結構性挑戰，李四川任內偏重硬體建設、工程治理與市政協調，這一段任務已經告一段落，接下來市府團隊，應把重點放在數位治理、AI應用、行政流程自動化與產業鏈結。

曾獻瑩強調，李離職後副市長人選不應淪為政治安排或選舉卡位，若蔣萬安能大膽延攬具跨國科技企業、高階管理或科技整合實戰經驗的人才入閣，就是對外界的宣示，台北成為最願意擁抱AI、最有決心推動治理創新的城市。

曾獻瑩說，業界重視效率、系統整合、快速迭代與問題分析，這正是當前台北市政府最欠缺的能力，需要的是一位能與國際科技產業對話、理解AI邏輯、推動行政升級的「城市 CTO」，應找一位有能力導入AI工具、重整跨局處流程、提升治理效能的人才，真正替基層公務員減壓，解決市民問題。

曾獻瑩指出，少子化與高齡化已使城市人力結構出現根本改變，單靠補貼無法填補所有缺口，面對公運與照顧體系人力流失，市府不能再把希望放在找更多人，而必須正視如何用科技補足人力，「AI是台北唯一不會辭職的員工。」台北的未來，不能寄望於找不到的勞動力，而要寄望於領先全台的AI應用。