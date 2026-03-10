李四川離職誰接北市副市長？藍議員籲別政治安排 找「這專業」解決缺工

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
台北市前副市長李四川離職投入年底新北市長大選，北市副市長留下一席空缺，外界也好奇市長蔣萬安將找誰來接任，國民黨議員曾獻瑩呼籲不應政治安排或選舉卡位，應找具科技產業背景人選接任。記者胡經周／攝影
台北市前副市長李四川離職投入年底新北市長大選，北市副市長留下一席空缺，外界也好奇市長蔣萬安將找誰來接任，國民黨議員曾獻瑩呼籲不應政治安排或選舉卡位，應找具科技產業背景人選接任，讓北市府運作導入AI思維，才能解決大環境缺工問題。

曾獻瑩表示，台北市現在很多問題，表面上看是缺人，實際上是治理模式還停留在舊時代，公車駕駛荒、長照人力不足、公務體系過勞，都是用傳統行政思維在應付數位時代的結構性挑戰，李四川任內偏重硬體建設、工程治理與市政協調，這一段任務已經告一段落，接下來市府團隊，應把重點放在數位治理、AI應用、行政流程自動化與產業鏈結。

曾獻瑩強調，李離職後副市長人選不應淪為政治安排或選舉卡位，若蔣萬安能大膽延攬具跨國科技企業、高階管理或科技整合實戰經驗的人才入閣，就是對外界的宣示，台北成為最願意擁抱AI、最有決心推動治理創新的城市。

曾獻瑩說，業界重視效率、系統整合、快速迭代與問題分析，這正是當前台北市政府最欠缺的能力，需要的是一位能與國際科技產業對話、理解AI邏輯、推動行政升級的「城市 CTO」，應找一位有能力導入AI工具、重整跨局處流程、提升治理效能的人才，真正替基層公務員減壓，解決市民問題。

曾獻瑩指出，少子化與高齡化已使城市人力結構出現根本改變，單靠補貼無法填補所有缺口，面對公運與照顧體系人力流失，市府不能再把希望放在找更多人，而必須正視如何用科技補足人力，「AI是台北唯一不會辭職的員工。」台北的未來，不能寄望於找不到的勞動力，而要寄望於領先全台的AI應用。

日方稱卓揆東京看球賽未接觸政府人士 國民黨：遭打臉台灣非常難堪

行政院長卓榮泰上周到東京觀看棒球賽，為中華隊打氣，引發在野質疑公器私用；日方也表示，卓揆此行沒有與日本政府關係人士接觸。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，從日本政府反映出，中日關係敏感，日方不想橫生枝節、與陸方正面對撞。在陸方嚴正抗議下，日方的表態就是在打臉台灣，非常難堪。

無懼藍軍購路線之爭 盧秀燕訪美釋疑兼蓄積2028量能？

國民黨軍購條例路線之爭持續延燒，歷經多日討論，國民黨立院黨團最終拍板，提出「3800億+N」規模的軍購條例黨版。儘管過程中立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕都曾表達支持國防立場，前主席朱立倫亦透過子弟兵提出9000億元版本，黨內要角接力表態，試圖與黨中央原版本相抗衡，但仍與美方的期待有巨大落差，黨內憂心此舉將得罪美方，為2028年總統大選埋下巨大隱憂。

卓榮泰觀賽WBC 陳以信：恐是一場夭折的元首出訪

2026世界棒球經典賽（WBC）開打，行政院長卓榮泰7日現身日本東京巨蛋，為中華隊加油，卻引發卓揆疑似公器私用的政治風波。國民黨前立委陳以信表示，整件事更像是失敗的「元首外交」安排，賴清德總統可能希望複製當年其在副總統任內，赴日弔唁前日相安倍晉三的模式，但日方不贊成，才改由卓榮泰前往，把台日棒球外交的大戲給做壞。

從扯鈴統戰到「親屬賺紅錢」賴政府還藏多少個劉世芳？

內政部長劉世芳捲入外甥的「紅錢」政治獻金風暴，只是再次點破執政黨高官親屬赴中賺錢的又一例。但究竟還多少個劉世芳在台高舉抗中大旗，背後卻默許親人在大陸風生水起？這一條條緊繫兩岸的關係鏈，已觸犯國安與利益輸送的疑慮，賴政府還不清查、整頓嗎？

被問包機赴日反嗆王鴻薇該澄清 卓揆：一向血口噴人

行政院長卓榮泰包機赴日引發爭議，國民黨立委王鴻薇今天質詢請卓揆澄清，但還沒開始，就遭卓揆反嗆「是妳要澄清」，為什麼隨便說他貪瀆百萬？王回應，那就請政院趕快公布單據；卓揆手持牛皮紙袋說，若他拿出證據怎麼辦？還轟王鴻薇「一向血口噴人」，且太多次了、騙太多人了。

