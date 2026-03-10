快訊

遭爆重金包養網紅 梁為超亮身分證自清：已離婚2年、單身感情屬私領域

川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

聽新聞
0:00 / 0:00

為何自費赴日看球 卓榮泰：預算未通過下不想讓立院挑毛病

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
行政院長卓榮泰（左）。 記者陳正興／攝影
行政院長卓榮泰（左）。 記者陳正興／攝影

行政院長卓榮泰日前現身東京巨蛋觀看台捷大戰，並強調是自費的私人行程。立委指出，最高行政首長維安竟採自費，稱卓「破壞體制」的行為令人佩服；卓揆則說，在立法院尚未通過行政院預算時，若使用公費問題會更大，不想讓立法院挑毛病。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委莊瑞雄關注卓揆包機赴日替台灣隊加油，儘管政院定調是私人行程，但按照憲法規定，行政院長是國家最高行政首長，相關維安都有制度，前總統馬英九卸任後的私人行程，維安也有政府補助，為何卓揆選擇自費？

卓榮泰回應，當天他除了看國家隊比賽，也決定慰問台灣隊長陳傑憲的傷勢，而之所以選擇自費，在立法院還未通過行政院預算、去年也大筆刪除行政院預算時，若用公費問題會更大，還會被質疑「沒有通過這筆預算、刪除了，為什麼用公費去走私人行程」？

卓榮泰表示，因此他起初就設定，若可以成行，就循一般程序申請、自費前往，「我不想讓立法院的委員們來對行政院挑這個毛病，所以我完全自費，所有單據都在我手上，一塊錢都沒有報公費。」

卓榮泰細數，包括到日本當地坐遊覽車的錢、請中華棒協代買所有門票，沒有任何人送，當時也僅有三個隨扈隨行，其他都是工作人員，連隨扈相關費用也都由他支付。

對於卓揆作法，莊瑞雄打趣稱，這已破壞原先慣例，「不合理但佩服」，卓榮泰回覆，「我就是在一個預算被破壞的體制下做這些事情」。

莊瑞雄表示，他認為此行是重大外交突破，詢問外交部幕後部署。外交部長林佳龍表示，此行是院長的私人行程，各界有一定解讀，都予以尊重；卓榮泰補充，這些都是一般申請程序，沒有什麼人做出大力協助，就是一般包機、一天來回，很單純的私人行程。

行政院長 莊瑞雄 私人行程 卓榮泰 總預算 日本

延伸閱讀

卓榮泰赴日看球稱自費 管碧玲：對外說法是體察台灣複雜政局

卓榮泰赴日看WBC遭疑用公費 政院：皆是自費、出國前已依規定辦理程序

卓榮泰赴日…日方稱未與政府人士接觸 楊智伃酸綠營「造神」成外交恥辱

王鴻薇要求今下班前說明卓榮泰包機費用 華航這樣說

相關新聞

包機空軍松指部赴日看WBC 新黨告發卓榮泰涉貪汙圖利等3罪

行政院長卓榮泰3月7日包機從空軍松山指揮部專機停機坪飛往赴日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），外界質疑是否動用軍事設施與國營航空資源。新黨游智彬、譚傳紹、季節等人今赴台北地檢署告發卓榮泰涉貪汙治罪條例圖利罪、刑法濫用職權罪及要塞堡壘地帶法。

影／藍委質疑包機公器私用 卓揆：只有中共跟你們生氣

行政院長卓榮泰赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）台捷大戰，替中華代表隊加油，在野質疑公器私用，中國也向日本提出抗議，國民黨立委王鴻薇昨日更發函給行政院、華航等單位要求說明，質疑卓榮泰有貪瀆之嫌。卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，要求質詢的國民黨立委王鴻薇澄清，雙方爆發口角，爭執過程中，卓榮泰一句「只有中國共產黨跟你們在生氣」，引發王鴻薇強烈反彈，怒斥卓榮泰是在「抹紅」與「扣帽子」。立法院長韓國瑜隨即出面緩頰稱「大家相互尊重、理性溝通，我被叫『韓國輸』我都沒生氣。」

民進黨民調／6成6國人支持盡速通過國防特別條例

民進黨今天公布黨中央民調中心所做民調，民進黨發言人吳崢表示，高達66.6%的民眾支持盡速通過國防特別條例，75.4%贊成盡速審議台美關稅談判結果，另有61.8%的國人認為民眾黨立委李貞秀不適合擔任立法委員。

獨／藍白13日提4大共同願景曝光 為2028聯合執政打基礎

國民黨與民眾黨啟動整合，兩黨13日擬辦「藍白共同政見發布會」。據了解，藍白共同政見聚焦4大共同願景，包括居住正義、環境永續、居家照護及AI治理，盼2026地方選舉回歸民眾最有感的內政，不僅正視民生需求，也凸顯不同政黨能求同存異，成為2028年藍白聯合執政基礎。

盧秀燕訪美層級大升級？ 國民黨：去了就知道

台中市長盧秀燕明將啟程訪美，傳將定調為「超越城市外交」層級，提升至「為國家出訪」的高度。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，盧秀燕是台灣政壇有相當的份量在，美國在政情研判上，當然會非常歡迎台灣政治明星到美國跟官方、政商學界充分交流，相信會有妥適安排。國民黨主席鄭麗文已指示黨駐美代表盡全力提供完整必要協助，實際的安排「去了就知道」。

答覆包機事件舌戰王鴻薇 卓榮泰：僅中共跟你們在生氣

行政院長卓榮泰包機還從松指部起飛引爭議，國防部今解釋確實可以；卓閣答詢時表示，如今看到大家在找問題，更證明他當初請求松指部是對的，否則恐連成行都有問題。國民黨立委王鴻薇批評，卓閣此行爭議多，當然有責任要解釋；卓閣反嗆「只有中國共產黨跟你們在生氣」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。