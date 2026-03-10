日方稱卓揆東京看球賽未接觸政府人士 國民黨：遭打臉台灣非常難堪

行政院長卓榮泰上周到東京觀看棒球賽，為中華隊打氣，引發在野質疑公器私用；日方也表示，卓揆此行沒有與日本政府關係人士接觸。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，從日本政府反映出，中日關係敏感，日方不想橫生枝節、與陸方正面對撞。在陸方嚴正抗議下，日方的表態就是在打臉台灣，非常難堪。

尹乃菁今接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，行政院長在與日斷交後能到日本看球賽是好事，但從行程安排到包機費用說法左支右絀、漏洞百出，可見行程安排非常臨時，否則台日雙方高度默契，賽程本身早已排定，若預計在假日以私人行程看球，即使機位滿，華航或長榮甚至可加開航班，不需要包機。

尹乃菁說，對日本而言，更重要還是如何恢復與大陸的關係，反正賴政府與日本親近，給任何軟硬柿子都會吞，卓揆也說是私人行程去看球，日方還客氣什麼？日本首相高市早苗都因中東戰事未出席棒球經典賽，「人家還是地主，我們這麼好整以暇？」