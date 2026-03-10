快訊

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

聽新聞
0:00 / 0:00

被問包機赴日反嗆王鴻薇該澄清 卓揆：一向血口噴人

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
行政院長卓榮泰（左）包機赴日引發爭議，國民黨立委王鴻薇（右）今天質詢請卓揆澄清，但還沒開始，就遭卓揆笑著反嗆「是妳要澄清」。圖／取自UDN TV
行政院長卓榮泰（左）包機赴日引發爭議，國民黨立委王鴻薇（右）今天質詢請卓揆澄清，但還沒開始，就遭卓揆笑著反嗆「是妳要澄清」。圖／取自UDN TV

行政院長卓榮泰包機赴日引發爭議，國民黨立委王鴻薇今天質詢請卓揆澄清，但還沒開始，就遭卓揆反嗆「是妳要澄清」，為什麼隨便說他貪瀆百萬？王回應，那就請政院趕快公布單據；卓揆手持牛皮紙袋說，若他拿出證據怎麼辦？還轟王鴻薇「一向血口噴人」，且太多次了、騙太多人了。

卓榮泰7日搭乘華航專機，快閃東京巨蛋看世界棒球經典賽，引發爭議。王鴻薇今於立法院會質詢時，還沒開口就遭卓揆嗆「委員說我貪瀆百萬，希望你今天有個澄清的說法」，王回應「要看你來澄清」；卓揆笑稱，「是妳要澄清，不是我要澄清」，王一聽怒嗆，她都還沒開始，現在反質詢什麼？還沒開始質詢，雙方就你來我往，場面混亂。

王鴻薇批評，卓榮泰應要有風度，就問題照實回答，現在到底在膽小什麼？外界質疑包機赴日一事，那就立刻拿出證據就好，也請卓揆說清楚包機費用。卓揆回應，他只是要請王鴻薇修正說法；他同時反嗆，若他拿出證據怎麼辦？他已經支付華航整個包機費用，至於金額，華航說有商業上的顧慮，但都合於一般行情，今天報紙也說了，就差不多那個價錢，單據也都在，他到日本交通及看球完全都是自費。

王鴻薇抨擊，她的原話是「若提不出證據就涉及貪瀆」，那就請行政院趕快公布單據，杜悠悠之口，今天大家就是在質疑卓榮泰有沒有公器私用的問題，但行政院只有發新聞稿，華航又不願說明，當然坐實外界的看法；卓揆回應，私人的費用為什麼要向立委提供證據？華航的每一位顧客都要向立委提供證據嗎？

卓榮泰同時手持牛皮紙袋詢問王鴻薇多次「如果裡面是真的，委員要不要負責？」王鴻薇反嗆卓揆，做飛機有沒有付錢、有沒有特權、有沒有公器私用，為什麼要立委負責？立委又不是行政院長的長官或監護人。卓揆繼續說「妳一向血口噴人」，太多次了、騙太多人了，他要代表行政部門提出抗議，不能隨便血口噴人。

王鴻薇緊接再批「你抗議什麼？不要惱羞成怒！」並請國防部長顧立雄說明卓揆私人包機卻從國軍松指部起飛的相關議題；卓榮泰也反嗆「你不敢問了嘛！」王鴻薇則強調，當然是繼續問跟卓揆包機赴日的相關議題。質詢及答詢過程中，雙方不斷對嗆，仍各執一詞。

顧立雄 行政院長 王鴻薇 卓榮泰 日本 東京

延伸閱讀

在野質疑包機赴日是公器私用 卓揆：不要隨著中國生氣

卓揆包機 …航空業估花近200萬元 還有隱形成本

卓榮泰赴日…日方稱未與政府人士接觸 楊智伃酸綠營「造神」成外交恥辱

王鴻薇要求今下班前說明卓榮泰包機費用 華航這樣說

相關新聞

李四川離職誰接北市副市長？藍議員籲別政治安排 找「這專業」解決缺工

台北市前副市長李四川離職投入年底新北市長大選，北市副市長留下一席空缺，外界也好奇市長蔣萬安將找誰來接任，國民黨議員曾獻瑩呼籲不應政治安排或選舉卡位，應找具科技產業背景人選接任，讓北市府運作導入AI思維，才能解決大環境缺工問題。

日方稱卓揆東京看球賽未接觸政府人士 國民黨：遭打臉台灣非常難堪

行政院長卓榮泰上周到東京觀看棒球賽，為中華隊打氣，引發在野質疑公器私用；日方也表示，卓揆此行沒有與日本政府關係人士接觸。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，從日本政府反映出，中日關係敏感，日方不想橫生枝節、與陸方正面對撞。在陸方嚴正抗議下，日方的表態就是在打臉台灣，非常難堪。

無懼藍軍購路線之爭 盧秀燕訪美釋疑兼蓄積2028量能？

國民黨軍購條例路線之爭持續延燒，歷經多日討論，國民黨立院黨團最終拍板，提出「3800億+N」規模的軍購條例黨版。儘管過程中立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕都曾表達支持國防立場，前主席朱立倫亦透過子弟兵提出9000億元版本，黨內要角接力表態，試圖與黨中央原版本相抗衡，但仍與美方的期待有巨大落差，黨內憂心此舉將得罪美方，為2028年總統大選埋下巨大隱憂。

卓榮泰觀賽WBC 陳以信：恐是一場夭折的元首出訪

2026世界棒球經典賽（WBC）開打，行政院長卓榮泰7日現身日本東京巨蛋，為中華隊加油，卻引發卓揆疑似公器私用的政治風波。國民黨前立委陳以信表示，整件事更像是失敗的「元首外交」安排，賴清德總統可能希望複製當年其在副總統任內，赴日弔唁前日相安倍晉三的模式，但日方不贊成，才改由卓榮泰前往，把台日棒球外交的大戲給做壞。

從扯鈴統戰到「親屬賺紅錢」賴政府還藏多少個劉世芳？

內政部長劉世芳捲入外甥的「紅錢」政治獻金風暴，只是再次點破執政黨高官親屬赴中賺錢的又一例。但究竟還多少個劉世芳在台高舉抗中大旗，背後卻默許親人在大陸風生水起？這一條條緊繫兩岸的關係鏈，已觸犯國安與利益輸送的疑慮，賴政府還不清查、整頓嗎？

被問包機赴日反嗆王鴻薇該澄清 卓揆：一向血口噴人

行政院長卓榮泰包機赴日引發爭議，國民黨立委王鴻薇今天質詢請卓揆澄清，但還沒開始，就遭卓揆反嗆「是妳要澄清」，為什麼隨便說他貪瀆百萬？王回應，那就請政院趕快公布單據；卓揆手持牛皮紙袋說，若他拿出證據怎麼辦？還轟王鴻薇「一向血口噴人」，且太多次了、騙太多人了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。