卓榮泰赴日看球稱自費 管碧玲：對外說法是體察台灣複雜政局

行政院長卓榮泰7日現身東京巨蛋觀看台灣隊對上捷克隊，引發在野黨質疑濫用特權、公帑。海委會主委管碧玲日前說，此行也一定有會見日本政要，本質是外交突破，但口頭必須說是私人行程。管碧玲今受訪說，台灣外交艱難，使我方工作在中國壓迫下須低調，卓榮泰對外稱自費也是對台灣複雜政局的體察。

卓榮泰今率部會首長赴立法院提出施政方針及施政報告，並繼續備詢。管碧玲日前指卓榮泰赴日看球外，也一定有會見日本政要，這是外交關係重大突破，本質當然是公務行程，但顧及日本政府面對的中日關係，口頭必須說是私人行程。

管碧玲今天被問及此事，她說外交需要非常多幫助協助和支持，這是54年來第一次現任行政院院長赴日，卓榮泰很溫暖去替台灣加油打氣，應該感到高興、感動，而不是生氣指控。由於台灣外交艱難，使我方工作在中國壓迫下必須低調，卓榮泰對外稱自費也是對台灣複雜政局的體察。

管碧玲表示，應該給卓榮泰加油打氣，而不是聽中國人口出惡言，說得那麼難聽。