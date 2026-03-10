快訊

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊開戰 駐以色列代表處助2僑民離境自布拉格返台

中央社／ 記者楊堯茹台北10日電

美伊開戰，外交部啟動國際護僑行動，台灣駐以色列代表處9日協助2名旅以僑民自台拉維夫前往布拉格，並銜接返台班機。駐以色列代表李雅萍赴機場表達政府關懷，並協助順利離境。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部及台灣駐以色列代表處配合以國空域自8日起有限度開放的最新情勢，於9日協助有意離境的旅以僑民2人，自台拉維夫班古里昂（Ben Gurion）機場搭乘以色列國籍航空離境前往布拉格，並銜接返台班機。駐以色列代表李雅萍偕駐處人員赴機場表達政府關懷並協助順利離境。

外交部說明，以色列宣布自8日起有限度恢復商業客機離境，現行每小時限兩班次窄體客機起降，載客上限為座位數的50%。駐處持續密切關注相關規定的調整，並配合最新情勢及國人意願，協助預訂機位離境。

外交部表示，因應中東戰火，區域情勢持續緊張，目前已將當地多國調升旅遊警示燈號。如果民眾仍需至該地區旅行或過境，務請審慎評估並提高警覺，隨時注意戰爭風險，以及機場臨時關閉帶來的不便，並在出發前於外交部領事事務局官網或LINE官方帳號完成「出國登錄」，一旦在國外發生突發狀況，駐外館處可即時聯繫民眾並提供協助。

外交部提醒，如果在以色列及中東等衝突地區遇危難或緊急事故，請撥打以下專線：1. 台灣駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；2. 台灣駐巴林台北貿易辦事處急難救助電話：+973-39655139；3.台灣駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+968-99449875；4. 台灣駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965-66565762；5. 如在沙烏地阿拉伯及卡達遇急難或緊急事故，請撥打台灣駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話：+966-505-223-725；6. 如在伊朗、阿聯大公國遇急難或緊急事故，請撥打台灣駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；7. 或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得必要協助。

科威特 國籍航空 台北

延伸閱讀

美以伊戰火 大陸聲稱協助70多名滯留中東台灣民眾經上海返台

中東戰火衝擊能源供應 政院：3、4月油氣供應無虞

外交部助42名滯留卡達民眾赴沙國 計共1280人返台

伊朗報復美以攻擊 美下令撤離駐沙烏地使館人員

相關新聞

李四川離職誰接北市副市長？藍議員籲別政治安排 找「這專業」解決缺工

台北市前副市長李四川離職投入年底新北市長大選，北市副市長留下一席空缺，外界也好奇市長蔣萬安將找誰來接任，國民黨議員曾獻瑩呼籲不應政治安排或選舉卡位，應找具科技產業背景人選接任，讓北市府運作導入AI思維，才能解決大環境缺工問題。

日方稱卓揆東京看球賽未接觸政府人士 國民黨：遭打臉台灣非常難堪

行政院長卓榮泰上周到東京觀看棒球賽，為中華隊打氣，引發在野質疑公器私用；日方也表示，卓揆此行沒有與日本政府關係人士接觸。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，從日本政府反映出，中日關係敏感，日方不想橫生枝節、與陸方正面對撞。在陸方嚴正抗議下，日方的表態就是在打臉台灣，非常難堪。

無懼藍軍購路線之爭 盧秀燕訪美釋疑兼蓄積2028量能？

國民黨軍購條例路線之爭持續延燒，歷經多日討論，國民黨立院黨團最終拍板，提出「3800億+N」規模的軍購條例黨版。儘管過程中立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕都曾表達支持國防立場，前主席朱立倫亦透過子弟兵提出9000億元版本，黨內要角接力表態，試圖與黨中央原版本相抗衡，但仍與美方的期待有巨大落差，黨內憂心此舉將得罪美方，為2028年總統大選埋下巨大隱憂。

卓榮泰觀賽WBC 陳以信：恐是一場夭折的元首出訪

2026世界棒球經典賽（WBC）開打，行政院長卓榮泰7日現身日本東京巨蛋，為中華隊加油，卻引發卓揆疑似公器私用的政治風波。國民黨前立委陳以信表示，整件事更像是失敗的「元首外交」安排，賴清德總統可能希望複製當年其在副總統任內，赴日弔唁前日相安倍晉三的模式，但日方不贊成，才改由卓榮泰前往，把台日棒球外交的大戲給做壞。

從扯鈴統戰到「親屬賺紅錢」賴政府還藏多少個劉世芳？

內政部長劉世芳捲入外甥的「紅錢」政治獻金風暴，只是再次點破執政黨高官親屬赴中賺錢的又一例。但究竟還多少個劉世芳在台高舉抗中大旗，背後卻默許親人在大陸風生水起？這一條條緊繫兩岸的關係鏈，已觸犯國安與利益輸送的疑慮，賴政府還不清查、整頓嗎？

被問包機赴日反嗆王鴻薇該澄清 卓揆：一向血口噴人

行政院長卓榮泰包機赴日引發爭議，國民黨立委王鴻薇今天質詢請卓揆澄清，但還沒開始，就遭卓揆反嗆「是妳要澄清」，為什麼隨便說他貪瀆百萬？王回應，那就請政院趕快公布單據；卓揆手持牛皮紙袋說，若他拿出證據怎麼辦？還轟王鴻薇「一向血口噴人」，且太多次了、騙太多人了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。