卓榮泰：優先法案均屬民生與國安 盼立院優先審議

對於本會期的優先法案，行政院長卓榮泰指出，9日「行政立法協調會報」當中所提的，並沒有針對所謂爭議性法案討論，政院的優先法案都是沒有爭議的，總共有13項在包括財政、預算、住宅、環境、社福、組織、產經及國安，樣樣都是國家安全、都是民生、都是福國利民、都是協助生活支持所需要的，盼這些優先法案都能來率先審過。

卓榮泰說，優先法案之前也跟各位報告過，待會也準備向委員說明的，就是有關「財政」有一法、「預算」有二個案、「住宅」有三個法、「環境」有四法、「社福」有五法、「組織」有六法、「產經」有七法，再加上「國安」十三法，再加上其他的有七個法律，總共是超過51個

