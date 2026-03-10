快訊

卓榮泰：優先法案均屬民生與國安 盼立院優先審議

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

對於本會期的優先法案，行政院長卓榮泰指出，9日「行政立法協調會報」當中所提的，並沒有針對所謂爭議性法案討論，政院的優先法案都是沒有爭議的，總共有13項在包括財政、預算、住宅、環境、社福、組織、產經及國安，樣樣都是國家安全、都是民生、都是福國利民、都是協助生活支持所需要的，盼這些優先法案都能來率先審過。

卓榮泰10日出席立法院施政方針及施政報告並備詢時提到，昨天「行政立法協調會報」當中所提的，並沒有針對所謂爭議性法案討論，昨天所討論的重點是在優先法案，行政院優先法案都沒有爭議。

卓榮泰說，優先法案之前也跟各位報告過，待會也準備向委員說明的，就是有關「財政」有一法、「預算」有二個案、「住宅」有三個法、「環境」有四法、「社福」有五法、「組織」有六法、「產經」有七法，再加上「國安」十三法，再加上其他的有七個法律，總共是超過51個

卓榮泰強調，這些都是行政院的優先法案，樣樣都是國家安全、都是民生、都是福國利民、都是協助生活支持所需要的，這裡面都沒有爭議，所以期待優先法案能夠率先的來審過。

李四川離職誰接北市副市長？藍議員籲別政治安排 找「這專業」解決缺工

台北市前副市長李四川離職投入年底新北市長大選，北市副市長留下一席空缺，外界也好奇市長蔣萬安將找誰來接任，國民黨議員曾獻瑩呼籲不應政治安排或選舉卡位，應找具科技產業背景人選接任，讓北市府運作導入AI思維，才能解決大環境缺工問題。

日方稱卓揆東京看球賽未接觸政府人士 國民黨：遭打臉台灣非常難堪

行政院長卓榮泰上周到東京觀看棒球賽，為中華隊打氣，引發在野質疑公器私用；日方也表示，卓揆此行沒有與日本政府關係人士接觸。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，從日本政府反映出，中日關係敏感，日方不想橫生枝節、與陸方正面對撞。在陸方嚴正抗議下，日方的表態就是在打臉台灣，非常難堪。

無懼藍軍購路線之爭 盧秀燕訪美釋疑兼蓄積2028量能？

國民黨軍購條例路線之爭持續延燒，歷經多日討論，國民黨立院黨團最終拍板，提出「3800億+N」規模的軍購條例黨版。儘管過程中立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕都曾表達支持國防立場，前主席朱立倫亦透過子弟兵提出9000億元版本，黨內要角接力表態，試圖與黨中央原版本相抗衡，但仍與美方的期待有巨大落差，黨內憂心此舉將得罪美方，為2028年總統大選埋下巨大隱憂。

卓榮泰觀賽WBC 陳以信：恐是一場夭折的元首出訪

2026世界棒球經典賽（WBC）開打，行政院長卓榮泰7日現身日本東京巨蛋，為中華隊加油，卻引發卓揆疑似公器私用的政治風波。國民黨前立委陳以信表示，整件事更像是失敗的「元首外交」安排，賴清德總統可能希望複製當年其在副總統任內，赴日弔唁前日相安倍晉三的模式，但日方不贊成，才改由卓榮泰前往，把台日棒球外交的大戲給做壞。

從扯鈴統戰到「親屬賺紅錢」賴政府還藏多少個劉世芳？

內政部長劉世芳捲入外甥的「紅錢」政治獻金風暴，只是再次點破執政黨高官親屬赴中賺錢的又一例。但究竟還多少個劉世芳在台高舉抗中大旗，背後卻默許親人在大陸風生水起？這一條條緊繫兩岸的關係鏈，已觸犯國安與利益輸送的疑慮，賴政府還不清查、整頓嗎？

被問包機赴日反嗆王鴻薇該澄清 卓揆：一向血口噴人

行政院長卓榮泰包機赴日引發爭議，國民黨立委王鴻薇今天質詢請卓揆澄清，但還沒開始，就遭卓揆反嗆「是妳要澄清」，為什麼隨便說他貪瀆百萬？王回應，那就請政院趕快公布單據；卓揆手持牛皮紙袋說，若他拿出證據怎麼辦？還轟王鴻薇「一向血口噴人」，且太多次了、騙太多人了。

