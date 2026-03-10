政院「不覆議」反制在野修法？卓揆：優先法案沒爭議盼先通過

立院本會期開議，有關行政院是否「不覆議」來反制在野黨修法，行政院長卓榮泰表示，昨天行政立法協調會報，沒有針對爭議性法案，討論重點是優先法案。優先法案都沒有爭議，總共超過51個法案，政院期待優先法案能夠率先來審過。

卓榮泰10日赴立法院進行總質詢備詢，會前接受媒體聯訪。外界關注，據報導，行政院已盤點本會期的法案，是否不排除「不覆議」來反制在野黨修法？

卓榮泰說明，昨天行政立法協調會報當中，所提的法案，並沒有針對爭議性法案，昨天討論重點是優先法案，優先法案都沒有爭議。

卓榮泰指出，優先法案包括：財政有1法，預算有2個案，住宅有3個法，環境有4法，社福有5法，組織有6法，財經有7法，國安13法，加上其他有7個法律，總共超過51個法案。

他表示，這些樣樣都是國家安全，都是民生，都是福國利民，都是大家生活、協助生活支持所需要的，這些法案都沒有爭議，所以政院期待優先法案能夠率先來審過。