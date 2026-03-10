外交部歡迎關島總督訪台 盼深化智慧農業與醫療合作

美國關島總督古蕾露訪台，外交部長林佳龍於款宴時表示，台灣與關島共享南島文化淵源，更是守護區域和平穩定的民主夥伴，盼能持續拓展智慧農業、醫療服務、教育及文化等領域的合作。

外交部上午發布新聞稿指出，古蕾露（Lourdes A.Leon Guerrero）訪問團於4日至11日率團訪台。林佳龍於9日款宴訪團一行，雙方就觀光旅遊、醫療轉診及文化交流等議題交換意見。

林佳龍誠摯歡迎關島總督古蕾露第二度率團訪台，並表示台灣與關島不僅共享深厚的南島民族文化淵源，更是堅定守護區域和平穩定的民主夥伴。近年來，台灣與關島在觀光、教育及農業等領域的合作日益緊密，民間交流也更加熱絡頻繁。

林佳龍也強調，未來將持續拓展雙方在智慧農業、醫療服務、教育及文化等領域的合作，期盼攜手推動經濟繁榮，進而提升雙方人民福祉。

古蕾露致詞時提到，訪團此行與高雄市政府締結姐妹市，期盼透過城市外交進一步鞏固雙邊情誼。關島政府正致力擴大與台灣的醫療合作，盼藉由醫學教育及專業醫事人員交流，提升關島醫療品質，同時也期待雙方在原住民文化、經濟及觀光領域建立更為深厚的連結。

外交部期待，未來在觀光、醫療及文化等各個面向，持續深化互惠互利的夥伴關係。