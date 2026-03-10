快訊

江啟臣拜會澳洲前總理 就台澳關係交換意見

中央社／ 台北10日電

立法院副院長江啟臣率團訪問澳洲，9日拜會澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull），針對區域韌性及台澳關係等議題交換意見。

立法院今天發布新聞稿指出，江啟臣9日出席「世界台灣商會聯合總會第32屆第2次理監事聯席會議」開幕典禮後，繼續與國民黨立委羅廷瑋拜會澳洲前總理滕博爾，針對區域韌性及台澳關係等議題交換意見。

江啟臣表示，僑胞及台商在澳洲發展相當活躍，雙邊經貿關係越來越緊密，澳洲擁有豐富的關鍵礦產及農業資源，與台灣在全球半導體製造業供應鏈的領導地位具高度互補性，期待進一步與澳洲發展更全面的合作關係。

新聞稿指出，滕博爾則歡迎訪團來訪，並分享其對當前地緣政治局勢的見解。他指出，澳洲一貫致力於與盟友共同維護區域和平與穩定，並認同江啟臣所提之「3D原則」：Deterrence（威懾）、Dialogue（對話）、Democracy（民主）中的對話原則，維持溝通將為事態降低誤解並帶來轉機。

江啟臣說，近期國際局勢快速變化，區域穩定及經濟安全等問題是各國的首要挑戰，望滕前總理能分享其宏觀視野及豐富經驗，就印太安全等方面深入交流，並期待滕博爾發揮其影響力，助台灣能順利加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

江啟臣強調，台澳雙方產業高度互補，台灣的加入，將為CPTPP及全球經貿網路帶來相當正面的效應。雙方續就澳中關係發展、經濟安全及國防預算等議題充分交換意見，會談歷約1小時，在致贈紀念品及合影後，結束本次交流。

此外，江啟臣也拜會「澳洲雪梨大學美國研究中心」，江啟臣表示，澳洲是台灣重要的夥伴，雙邊人員往來頻繁，但在國際情勢與地緣政治影響下，國會外交成為台澳強化雙邊關係的關鍵管道，期望未來能有更多的交流。雙方在會談過程中，續就亞太地緣情勢、美澳台日關係、澳洲民眾對台海觀點等議題進行深入交流，會談歷約1小時。

