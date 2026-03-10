卓揆：油價啟動緊急緩漲機制 汽柴油貨物稅減徵提高至50%

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君持續討論中東局勢因應。圖／行政院提供
美伊戰事未歇，行政院長卓榮泰指出，行政院副院長鄭麗君昨日持續舉行穩定物價小組會議，決議針對汽、柴油價格再啟動專案緊急緩漲機制，由政府吸收部分漲幅，因此昨日僅漲1.5元，另將汽柴油貨物稅減徵幅度拉高至法定上限的50%，並持續辦理農漁業機具用油補貼，幅度達14%、強化民生商品價格監測。 

立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對中東戰火推升國際油價，各界關注，政府因應措施及國內能源儲量供應狀況。卓榮泰指出，從上周到昨日政院持續關注中東情勢對國內外的影響，昨日上午又召集外交部、交通部、經濟部、金管會財政部就業管業務進行更詳細分析。

卓榮泰提到，鄭麗君昨日也持續舉行物價穩定小組，並作出幾項重要決定。首先，汽、柴油除了原先的雙緩漲機制，再啟動專案緊急緩漲機制，由政府吸收部分漲幅，盼能降低國際油價影響，因此昨日油價先漲1.5元，之後將持續觀察國際油價上漲趨勢

卓榮泰續指，第二，除了大宗物資原物料減徵稅負延長至9月，並將汽柴油貨物稅減徵幅度拉高至法定上限的50%；第三，為確保國內肥料供應無虞，政府持續辦理農漁業用油補貼，幅度達14%，以及強化跨部會民生商品價格監測機制，隨時機動調整，並持續關注供應鏈與產業的各項影響，希望減輕各種負擔。

能源危機籠罩…美攻伊朗若成持久戰 牽動川習會 台灣莫輕忽

美國與以色列在攻打伊朗初期勢如破竹，一舉擊殺最高領袖哈米尼在內的數十名伊朗軍政高層，頗有速戰速決之勢，但戰局進入第二周，伊朗仍堅不投降，繼續反攻，荷莫茲海峽持續封鎖，影響所及，國際油價暴漲，全球股市重挫，通膨蠢蠢欲動。中東戰事若打成持久戰，川普恐反噬自身，引來國內民意反撲。中東情勢和效應，勢將牽動川習會整體態勢，台灣不能輕忽。

快閃東京看經典賽 日方：卓揆未接觸政府人士

行政院長卓榮泰七日搭乘華航專機，快閃東京巨蛋看世界棒球經典賽（ＷＢＣ），海委會主委管碧玲稱此行一定有會見日本政要。但日本官房長官木原稔九日表示，台灣方面說明是私人行程，日本政府沒有立場評論；木原說，卓榮泰此行沒有與日本政府關係人士接觸。

卓揆包機 …航空業估花近200萬元 還有隱形成本

行政院長卓榮泰稱日前包機前往日本東京觀賞世界棒球經典賽（ＷＢＣ），外界關注包機成本。據航空業者估算，此次由中華航空派遣Airbus A321neo客機執行任務，整體包機費用落在一百五十萬元至二百萬元間。

盧秀燕二度訪美 傳將會美政界人士

台中市長盧秀燕明天深夜啟程訪美，預計停留十一天，將前往美國東岸波士頓、紐約與華盛頓地區，再轉往西岸西雅圖。盧此行安排三場僑宴，並將與當地媒體茶敘，據傳已安排拜會美國政界。盧秀燕昨表示，出訪深化城市交流，關心僑胞，鞏固台美情誼，將把握機會為台灣發聲，為中華民國爭取權益。

總統啟動監委提名 民眾黨團喊「廢監院」

賴政府啟動人事布局。賴清德總統已核定第七屆監察委員提名審薦小組，由副總統蕭美琴任召集人，負責下屆監委提名；賴總統並特聘二○二四年曾代表民進黨參選立委的陽明交通大學教授林志潔出任國安會諮詢委員，形同確認她不會出戰新竹市長。

