卓揆：油價啟動緊急緩漲機制 汽柴油貨物稅減徵提高至50%

美伊戰事未歇，行政院長卓榮泰指出，行政院副院長鄭麗君昨日持續舉行穩定物價小組會議，決議針對汽、柴油價格再啟動專案緊急緩漲機制，由政府吸收部分漲幅，因此昨日僅漲1.5元，另將汽柴油貨物稅減徵幅度拉高至法定上限的50%，並持續辦理農漁業機具用油補貼，幅度達14%、強化民生商品價格監測。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對中東戰火推升國際油價，各界關注，政府因應措施及國內能源儲量供應狀況。卓榮泰指出，從上周到昨日政院持續關注中東情勢對國內外的影響，昨日上午又召集外交部、交通部、經濟部、金管會、財政部就業管業務進行更詳細分析。

卓榮泰提到，鄭麗君昨日也持續舉行物價穩定小組，並作出幾項重要決定。首先，汽、柴油除了原先的雙緩漲機制，再啟動專案緊急緩漲機制，由政府吸收部分漲幅，盼能降低國際油價影響，因此昨日油價先漲1.5元，之後將持續觀察國際油價上漲趨勢

卓榮泰續指，第二，除了大宗物資原物料減徵稅負延長至9月，並將汽柴油貨物稅減徵幅度拉高至法定上限的50%；第三，為確保國內肥料供應無虞，政府持續辦理農漁業用油補貼，幅度達14%，以及強化跨部會民生商品價格監測機制，隨時機動調整，並持續關注供應鏈與產業的各項影響，希望減輕各種負擔。