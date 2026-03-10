總統啟動監委提名 民眾黨團喊「廢監院」

賴政府啟動人事布局。賴清德總統已核定第七屆監察委員提名審薦小組，由副總統蕭美琴任召集人，負責下屆監委提名；賴總統並特聘二○二四年曾代表民進黨參選立委的陽明交通大學教授林志潔出任國安會諮詢委員，形同確認她不會出戰新竹市長。

不過，在野立委對監委提名信心低落。國民黨立委賴士葆指出，賴政府若希望監委人事順利通過，盼提名循「中選會模式」，尊重在野黨推薦人選；民眾黨立法院黨團總召陳清龍則認為，賴總統應兌現其長期「廢除監察院」的主張，勿把監察院當成綠友友的「酬庸養老院」。

第六屆監察委員任期將於今年七月卅一日屆滿，第七屆監委提名審薦小組除了召集人蕭美琴，總統府資政蕭新煌擔任副召集人，其他小組成員包括總統府資政陳博志、司法院前大法官黃虹霞、總統府國策顧問李金龍、台灣高等法院台南分院前院長黃瑞華、南國春秋法律事務所創所律師薛欽峰等七人。審薦小組今天將首度開會。

至於綠營新竹市長人選，包括竹市議員陳建名、劉康彥，以及民進黨竹市黨部主委施乃如，近期傳出竹市信賴台灣之友會理事長吳國治、行政院發言人李慧芝也是可能人選。