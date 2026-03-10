快訊

空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

盧秀燕二度訪美 傳將會美政界人士

聯合報／ 記者余采瀅李成蔭、國際中心／連線報導

台中市長盧秀燕明天深夜啟程訪美，預計停留十一天，將前往美國東岸波士頓、紐約與華盛頓地區，再轉往西岸西雅圖。盧此行安排三場僑宴，並將與當地媒體茶敘，據傳已安排拜會美國政界。盧秀燕昨表示，出訪深化城市交流，關心僑胞，鞏固台美情誼，將把握機會為台灣發聲，為中華民國爭取權益。

這是盧秀燕在台中市長任內第二度訪美，她昨舉行訪美行前記者會，身穿白西裝，配戴金色燕子別針。盧秀燕說，十一日深夜自桃園機場出發，依序前往大波士頓、大紐約、大華盛頓地區，參訪姊妹市與拜會地方政府，同時安排三場僑宴，將發表演說；十七、十八日將拜會美國眾議院議員，最後飛西岸西雅圖，預計廿一日清晨返抵台灣。

據傳此行將會晤美方智庫與政界人士，盧秀燕表示，「要見面的非常多」，「多數行程由美方邀請安排」，基於台美互動默契，將視情況公布。她表示，此行有三大任務，第一深化城市交流，第二關心僑胞，第三鞏固台美情誼，「一定會把握機會，為台灣發聲，為中華民國爭取權益」。

記者問，出訪前是否與國民黨主席鄭麗文交換意見？盧秀燕未正面回應，只表示「此行很重要」，有蒐集各方意見，到美國也會聆聽美方觀點。

此外，國民黨提出「三千八百億元＋Ｎ」的國防特別條例草案，對於有說法指美方並未接受此提案，美國國務院表示，鼓勵台灣各黨派擱置政治分歧，盡快通過國防特別預算，以展現台灣捍衛自身安全的決心。

盧秀燕 美國

相關新聞

快閃東京看經典賽 日方：卓揆未接觸政府人士

行政院長卓榮泰七日搭乘華航專機，快閃東京巨蛋看世界棒球經典賽（ＷＢＣ），海委會主委管碧玲稱此行一定有會見日本政要。但日本官房長官木原稔九日表示，台灣方面說明是私人行程，日本政府沒有立場評論；木原說，卓榮泰此行沒有與日本政府關係人士接觸。

卓揆包機 航空業估花近200萬元 還有隱形成本

行政院長卓榮泰稱日前包機前往日本東京觀賞世界棒球經典賽（ＷＢＣ），外界關注包機成本。據航空業者估算，此次由中華航空派遣Airbus A321neo客機執行任務，整體包機費用落在一百五十萬元至二百萬元間。

總統啟動監委提名 民眾黨團喊「廢監院」

賴政府啟動人事布局。賴清德總統已核定第七屆監察委員提名審薦小組，由副總統蕭美琴任召集人，負責下屆監委提名；賴總統並特聘二○二四年曾代表民進黨參選立委的陽明交通大學教授林志潔出任國安會諮詢委員，形同確認她不會出戰新竹市長。

「努力過的人都是戰士」我無緣晉級WBC複賽 賴總統引動漫名言鼓勵

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組結果底定，由日韓晉級，中華隊遺憾止步預賽。賴清德總統今晚在臉書引用知名動漫「葬送的芙莉蓮」名句，「努力過的人都是戰士」，讚許中華隊的拚勁與韌性，讓球迷深受感動。

經典賽中華隊無緣晉級複賽 賴總統引用動漫金句：努力過的人都是戰士

總統賴清德今天說，這次經典賽台灣隊最終雖未能晉級，但球員們的拚勁與韌性，相信許多球迷都深受感動；「努力過的人都是戰士」，...

