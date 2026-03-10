盧秀燕二度訪美 傳將會美政界人士

台中市長盧秀燕明天深夜啟程訪美，預計停留十一天，將前往美國東岸波士頓、紐約與華盛頓地區，再轉往西岸西雅圖。盧此行安排三場僑宴，並將與當地媒體茶敘，據傳已安排拜會美國政界。盧秀燕昨表示，出訪深化城市交流，關心僑胞，鞏固台美情誼，將把握機會為台灣發聲，為中華民國爭取權益。

這是盧秀燕在台中市長任內第二度訪美，她昨舉行訪美行前記者會，身穿白西裝，配戴金色燕子別針。盧秀燕說，十一日深夜自桃園機場出發，依序前往大波士頓、大紐約、大華盛頓地區，參訪姊妹市與拜會地方政府，同時安排三場僑宴，將發表演說；十七、十八日將拜會美國眾議院議員，最後飛西岸西雅圖，預計廿一日清晨返抵台灣。

據傳此行將會晤美方智庫與政界人士，盧秀燕表示，「要見面的非常多」，「多數行程由美方邀請安排」，基於台美互動默契，將視情況公布。她表示，此行有三大任務，第一深化城市交流，第二關心僑胞，第三鞏固台美情誼，「一定會把握機會，為台灣發聲，為中華民國爭取權益」。

記者問，出訪前是否與國民黨主席鄭麗文交換意見？盧秀燕未正面回應，只表示「此行很重要」，有蒐集各方意見，到美國也會聆聽美方觀點。

此外，國民黨提出「三千八百億元＋Ｎ」的國防特別條例草案，對於有說法指美方並未接受此提案，美國國務院表示，鼓勵台灣各黨派擱置政治分歧，盡快通過國防特別預算，以展現台灣捍衛自身安全的決心。