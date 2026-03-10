聽新聞
0:00 / 0:00
盧秀燕二度訪美 傳將會美政界人士
台中市長盧秀燕明天深夜啟程訪美，預計停留十一天，將前往美國東岸波士頓、紐約與華盛頓地區，再轉往西岸西雅圖。盧此行安排三場僑宴，並將與當地媒體茶敘，據傳已安排拜會美國政界。盧秀燕昨表示，出訪深化城市交流，關心僑胞，鞏固台美情誼，將把握機會為台灣發聲，為中華民國爭取權益。
這是盧秀燕在台中市長任內第二度訪美，她昨舉行訪美行前記者會，身穿白西裝，配戴金色燕子別針。盧秀燕說，十一日深夜自桃園機場出發，依序前往大波士頓、大紐約、大華盛頓地區，參訪姊妹市與拜會地方政府，同時安排三場僑宴，將發表演說；十七、十八日將拜會美國眾議院議員，最後飛西岸西雅圖，預計廿一日清晨返抵台灣。
據傳此行將會晤美方智庫與政界人士，盧秀燕表示，「要見面的非常多」，「多數行程由美方邀請安排」，基於台美互動默契，將視情況公布。她表示，此行有三大任務，第一深化城市交流，第二關心僑胞，第三鞏固台美情誼，「一定會把握機會，為台灣發聲，為中華民國爭取權益」。
記者問，出訪前是否與國民黨主席鄭麗文交換意見？盧秀燕未正面回應，只表示「此行很重要」，有蒐集各方意見，到美國也會聆聽美方觀點。
此外，國民黨提出「三千八百億元＋Ｎ」的國防特別條例草案，對於有說法指美方並未接受此提案，美國國務院表示，鼓勵台灣各黨派擱置政治分歧，盡快通過國防特別預算，以展現台灣捍衛自身安全的決心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。