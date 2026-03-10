卓揆包機 航空業估花近200萬元 還有隱形成本

行政院長卓榮泰稱日前包機前往日本東京觀賞世界棒球經典賽（ＷＢＣ），外界關注包機成本。據航空業者估算，此次由中華航空派遣Airbus A321neo客機執行任務，整體包機費用落在一百五十萬元至二百萬元間。

業界人士指出，包機價格通常會依航程距離、座位數與航空公司提供的折扣而定。以A321neo為例，單架客機標準配置約一百八十個座位，若以每名乘客平均成本約一點一萬元計算，再乘以全機座位數，並考量包機通常可獲一定折扣，整體費用大致落在一百五十萬元至二百萬元間。

此外，由於該架航機平時駐紮於桃園機場，為了配合行政首長從台北市區出發的便利性，須先執行從桃園機場空機飛至松山機場的任務，這段的調度成本，估計要增加約廿萬元。

此次正值世界棒球經典賽賽事期間，日本賽事吸引不少台灣球迷前往觀戰，飛往日本的機票可謂一票難求。業界人士分析，若以純商業營運角度來看，航空公司也可將同一架航機投入市場需求，例如加開航班載運球迷赴日觀賽，若安排往返航班，至少可執行四個航段（兩趟來回），並以稍高於平日的票價販售，在旺季需求帶動下，理論上有機會創造更多收益。

除了金錢成本與硬體調度，此類特殊包機也有一些隱形成本。因包機任務往往行程緊湊，且需配合首長公務行程，極易發生機組員值勤時間接近法定上限的情況。業者指出，為避免超過法規規範的飛航與工作時間，航空公司通常會透過加派機組員等方式調整排班，以確保飛航安全與符合法規要求。

國民黨立法院黨團昨天轟卓揆「欠社會一個交代」，國民黨立委王鴻薇也發函給政院、華航、松指部要求說明；民眾黨立院黨團更質疑是「高官享特權」，請卓揆不要閃躲。

對於在野質疑行政院公器私用，要求交出帳單，行政院發言人李慧芝表示，卓揆已公開說明，此次行程為私人行程，且皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由院長支付，行政院及相關部會或事業單位都沒有支出任何費用，出國前也依規定向行政院提出申請，一切依規定辦理。不過，行政院的說明並未提及包機費用，以及相關明細。