快閃東京看經典賽 日方：卓揆未接觸政府人士

聯合報／ 記者雷光涵黃婉婷鄭媁、特派記者廖士鋒／連線報導
日本官房長官木原稔9日表示，台灣行政院長卓榮泰訪日是私人行程，日本政府沒有立場評論。路透 路透通訊社
日本官房長官木原稔9日表示，台灣行政院長卓榮泰訪日是私人行程，日本政府沒有立場評論。路透 路透通訊社

行政院長卓榮泰七日搭乘華航專機，快閃東京巨蛋看世界棒球經典賽（ＷＢＣ），海委會主委管碧玲稱此行一定有會見日本政要。但日本官房長官木原稔九日表示，台灣方面說明是私人行程，日本政府沒有立場評論；木原說，卓榮泰此行沒有與日本政府關係人士接觸。

針對日方說法，行政院發言人李慧芝僅稱，這趟前往東京是與國人一起替台灣隊加油。李慧芝未說明是否會見日方官員。外交部則指出，有關卓揆個人行程，沒有評論。

木原在九日的例行記者會被問及卓榮泰訪問日本一事，維持「私人行程、沒有立場評論」的政府基調。被問及與日本方面有無接觸，木原說，「與日本政府關係人士沒有接觸」。

共同社九日也報導，中國外交部副部長孫衛東、中國駐日大使館幹部先後向日方提出抗議。日本駐中國大使金杉憲治表示，台灣方面說明此次為私人行程，日本政府沒有立場發表評論。金杉憲治也說明，日本對台灣問題的立場並未改變，仍依據「日中共同聲明」。

去年夏天我國外交部長林佳龍訪日時，中國外交部亞洲司長劉勁松也曾致電日本駐中國大使館次席公使橫地晃提出抗議。

朝日新聞報導，台灣的現任行政院長訪日，只有二○○四年時任院長游錫堃從中美洲訪問返台途中，以「颱風影響」曾造訪沖繩。

報導指出，日方長期對台灣等高層官員訪日，採取審慎態度。不過，近年情況有所變化，日台之間的政要往來近年明顯增加。

現任總統賴清德在二○二二年七月還是副總統時，曾赴日出席前首相安倍晉三的葬禮。

陸評卓「竄訪日本看球賽」

卓榮泰日前赴東京看球賽，大陸國台辦昨首度回應，批評卓「竄訪日本觀看球賽」。國台辦發言人朱鳳蓮稱，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不擇手段「倚外謀獨」。

行政院長卓榮泰七日搭乘華航專機，快閃東京巨蛋看世界棒球經典賽（ＷＢＣ），海委會主委管碧玲稱此行一定有會見日本政要。但日本官房長官木原稔九日表示，台灣方面說明是私人行程，日本政府沒有立場評論；木原說，卓榮泰此行沒有與日本政府關係人士接觸。

