「努力過的人都是戰士」我無緣晉級WBC複賽 賴總統引動漫名言鼓勵

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組結果底定，由日韓晉級，中華隊遺憾止步預賽。賴清德總統今晚在臉書引用知名動漫「葬送的芙莉蓮」名句，「努力過的人都是戰士」，讚許中華隊的拚勁與韌性，讓球迷深受感動。

賴總統表示、這次經典賽，台灣隊從資格賽開始，以挑戰者之姿面對各國強勁的對手，一路拚戰到最後一刻。雖然最終未能晉級，難免讓人感到可惜，但這幾場比賽球員們在場上的拚勁與韌性，相信許多球迷都看在眼裡，也深受感動。

總統提及，特別是陣中表現出色的投手，很多都還十分年輕，卻在世界級舞台上扛下全國的期待與壓力，抬頭挺胸、正面對決強敵。相信經過這次比賽的洗禮，他們的未來一定更加不可限量。

總統並感謝所有為台灣奮戰的選手、教練、後勤團隊，也謝謝一路相挺的球迷。邀請大家未來持續關注台灣棒球、進場看球賽，一起為選手加油，並以他們的拚搏與堅持為榮。