經典賽中華隊無緣晉級複賽 賴總統引用動漫金句：努力過的人都是戰士
總統賴清德今天說，這次經典賽台灣隊最終雖未能晉級，但球員們的拚勁與韌性，相信許多球迷都深受感動；「努力過的人都是戰士」，謝謝所有為台灣奮戰的選手、教練與後勤團隊，也謝謝一路相挺的球迷。
世界棒球經典賽（WBC）預賽C組今天晚間韓國以7比2擊敗澳洲隊，形成台灣與韓、澳3隊戰績同為2勝2敗，然而比較失分率後，官方轉播顯示由韓國取得第2張門票，與日本一起晉級複賽。
賴總統晚間透過臉書發文指出，「葬送的芙莉蓮」裡有一句話：「努力過的人都是戰士。」
他說，這次經典賽，台灣隊從資格賽開始，以挑戰者之姿面對各國強勁的對手，一路拚戰到最後一刻。雖然最終未能晉級，難免讓人感到可惜，但這幾場比賽球員們在場上的拚勁與韌性，相信許多球迷都看在眼裡，也深受感動。
總統表示，特別是陣中表現出色的投手，很多都還十分年輕，卻在世界級舞台上扛下全國的期待與壓力，抬頭挺胸、正面對決強敵。相信經過這次比賽的洗禮，這些球員們的未來一定更加不可限量。
總統說，謝謝所有為台灣奮戰的選手、教練與後勤團隊，也謝謝一路相挺的球迷。邀請大家未來持續關注台灣棒球、進場看球賽，一起為選手加油，並以球員們的拚搏與堅持為榮。
