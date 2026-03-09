快訊

卓揆屢不副署修法 學者：行政凌駕立法、立院形同虛設

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院院長卓榮泰。（聯合報資料照片）
行政院院長卓榮泰。（聯合報資料照片）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「行政院不副署立法院的修法，恐讓立法院形同虛設！」學者曲兆祥9日針對行政院長卓榮泰不副署多項法案，以致形同凍結時強調，長此下去恐造成行政、立法的惡性循環。律師張耀宇也質疑，副署是讓行政院對法律施行共同負責，而不是讓行政院長成為國會立法的審查者。

行政院長卓榮泰4日宣布，不副署《黨產條例》、《衛星廣播電視法》、立法院助理費相關立法院通過的法律修法，他強調《黨產條例》恐為特定個案解套、《衛廣法》對於新聞頻道創造不合理的差別待遇，助理費修法則讓行刑法制裁體系出現漏洞，因此不予副署。

形同廢立法院武功

但這遭到律師張耀宇質疑，若行政院長可以拒絕副署立法院已三讀通過的法律，那麼立法院還有存在的必要嗎？張耀宇表示，副署制度的設計，本意在於讓行政院對法律施行共同負責，而不是讓行政院長成為國會立法的審查者。

張耀宇指出，副署是一項憲法上的責任義務，而不是行政權可以自由運用的政治工具，更不是行政院長對立法院立法成果的第二道否決權。若對法律內容有異議，依照《憲法》規定應該覆議，否則就是創造不存在於《憲法》中的「行政否決權」。他說，當行政院長以個人政治立場阻止國會立法時，這已不只是政策爭議，而是對憲政秩序的公然挑戰。

民主制衡體制已無效

文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時也說，卓榮泰如今也不可能承認錯誤，因此就持續將「不副署」這招繼續用下去，這樣形同實質廢除立法院。他說，立法院除了制定法律以外，還有監督行政權，這也是歷史上立法權、國會發展的重要原因，還有後續的預算權等也是，不副署形同行政權不願接受權力拘束，「民主體制基本上已經無效。」

「現在政院就是願意遵守的就遵守，不願意的就不副署。」曲兆祥說，這樣就會削弱立法權，並形成狗咬尾巴的惡性循環，且卓榮泰從《財劃法》修正以來以多次不副署，行政院甚至可以堅持「不副署」成為憲政慣例，賴總統也默許此行為，但這樣就會變成「沒有規矩的民主政治」，違反了政治學有關民主的基本原則。

國際民主倒退趨勢

曲兆祥說，除了台灣以外，很多新興民主國家也出現民主異形，甚至老牌的民主國家（如美國）都有民主倒退的現象，近年來許多國家的政治發展都對於傳統民主政治的基本原則構成挑戰，只能看後續會如何發展。

