盧秀燕訪美 藍稱再向上企圖心、綠批無實權

中央社／ 台中9日電
台中市長盧秀燕即將赴美，昨召開訪美行前說明會，強調這次行程有三大重要任務。聯合報記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕即將赴美，昨召開訪美行前說明會，強調這次行程有三大重要任務。聯合報記者余采瀅／攝影

台中市長盧秀燕11日至21日將訪美，台中市藍營表示，選擇赴華盛頓特區、紐約，可解讀為有再向上一步的企圖心；綠營指出，盧秀燕無中央外交實質權力，對美承諾終究無法兌現。

盧秀燕訪美行程以美東為主，走訪5州9個行政區，包括波士頓、紐約、華府及西雅圖等，希望深化城市交流、關心僑胞、鞏固及增進台美情誼等。

國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，盧秀燕提及會把握機會為台灣發聲，內容包括能源穩定、區域安全及全球貿易，對應她訪問華盛頓特區及紐約的行程安排，確實引發外界想像空間。

李中說，因盧秀燕目前仍是國民黨內可望問鼎2028總統大選的人選之一，這次選擇赴華盛頓特區、紐約，可以解讀為其有再向上一步的企圖心，甚至可視為是參選總統前的考察之旅。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，黨團對正常的城市外交樂見其成，但市府企圖將行程包裝成「總統級面試」，盧秀燕無國民黨黨權背書，又無中央外交實質權力，拿不出政治籌碼，對美方的種種承諾終究只是無法兌現的空頭支票。

民進黨籍台中市議員江肇國質疑，盧秀燕是否有卸任焦慮，率團花公帑去「鞏固台美情誼」，要談能源、區域安全、全球貿易，有哪項是台中市長的職權，即將卸任但市政卻一團亂，多名局長接連被監察院彈劾，此時要訪美，多怕自己被大家遺忘。

盧秀燕 訪美 藍營 江肇國 周永鴻 西雅圖

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

行政院長卓榮泰7日前往日本東京替WBC中華代表隊加油。行政院發言人李慧芝表示，卓揆與國人一樣，都非常關心這屆WBC國家代表隊組訓狀況，尤其在今年一月，國家隊在國訓中心集訓時，院長就代表國人前往慰勞，這趟前往東京也是與國人一起替中華隊加油。

卓榮泰赴日…日方稱未與政府人士接觸 楊智伃酸綠營「造神」成外交恥辱

行政院長卓榮泰日前赴搭機前往東京巨蛋，替世界棒球經典賽（WBC）的中華隊加油，不料惹議，日本官房長官木原稔今在例行記者會中被問及此事，表示行程沒有和日本政府相關人士接觸。北市議員參選人楊智伃酸，民進黨幫卓榮泰「造神」，結果慘遭日方打臉，簡直是外交恥辱。

明召開首次會議…賴總統核定監委提名審薦小組 由蕭美琴領軍

第6屆監察委員任期將於今年7月31日屆滿，總統府指出，賴清德總統已核定成立「第7屆監察委員提名審薦小組」，由副總統蕭美琴擔任召集人，襄助總統以公開、公平、公正方式提名監察委員，其中正、副院長依慣例不在審薦範圍，小組預定於3月10日召開第1次會議，會後將公開徵才。

賴總統核定監察委員提名小組 蕭美琴出任召集人

總統府9日表示，賴清德總統已核定成立「第7屆監察委員提名審薦小組」，審薦小組將協助賴總統提名監察委員人選，咨請立法院同意。

賴總統：若今年再調基本工資可望破3萬 盼經濟成長反映薪資

賴清德總統今（9）日上午接見「第28屆全國商店傑出店長」時指出，連鎖加盟產業與中小微企業是帶動台灣經濟發展的關鍵引擎，倘今年再調升基本工資，就會超過3萬元，盼經濟成長反映在勞工就業薪資。

健保暫緩藥價調查 賴總統有先弄清楚副作用嗎？

賴清德總統日前在「健康台灣推動委員會」裁示，今年起研議暫停藥價調查3年，並全面盤點藥品供應體系，同時提出未來若藥價調查節省經費，將優先投入支持國內學名藥生產，消息一出，引發民團與醫界高度爭議。支持者認為，此舉是為強化藥品供應韌性；批評者質疑，政策恐動搖健保藥價管理機制，甚至凌駕既有法制。

