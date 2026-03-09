快訊

賴總統核定監察委員提名小組 蕭美琴出任召集人

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴出任監察委員提名小組召集人。圖／聯合報系資料照
副總統蕭美琴出任監察委員提名小組召集人。圖／聯合報系資料照

總統府9日表示，賴清德總統已核定成立「第7屆監察委員提名審薦小組」，審薦小組將協助賴總統提名監察委員人選，咨請立法院同意。

總統府發言人郭雅慧表示，監察院為國家最高監察機關，行使憲法賦予彈劾、糾舉及審計權，部分監察委員並為國家人權委員會委員，同時肩負促進與保障人權之責。

第6屆監察委員任期將於今（115）年7月31日屆滿，為維繫國家憲法機關正常運作，賴總統將依據憲法增修條文、監察院組織法等相關規定，提名第7屆包含正、副院長之監察委員人選，咨請立法院同意後任命。

郭雅慧說明，為行使憲法賦予之提名職權，賴總統已核定第7屆監察委員提名審薦小組設置要點，並指請副總統蕭美琴擔任召集人，總統府資政蕭新煌擔任副召集人。

組員敦聘蕭美琴、蕭新煌、資政陳博志、司法院前大法官黃虹霞、總統府國策顧問李金龍、台灣高等法院台南分院前院長黃瑞華、南國春秋法律事務所創所律師薛欽峰，七人為提名審薦小組委員。

郭雅慧表示，審薦小組委員為社會上不同專業領域、具代表性且有相當資望人士，將襄助總統以公開、公平、公正方式提名監察委員，其中正、副院長依慣例不在審薦範圍。

該小組預定於3月10日召開第1次會議，會後將公開徵才，以發布新聞、函請機關、學校、主要政黨及公民團體推薦等方式，接受社會各界推（自）薦監察委員候選人，廣納優秀適任人才。

