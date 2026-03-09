聽新聞
0:00 / 0:00
卓榮泰赴日看WBC遭疑用公費 政院：皆是自費、出國前已依規定辦理程序
行政院長卓榮泰7日現身日本東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）遭質疑，是用公費出國，對此，行政院發言人李慧芝9日強調，此次行程為私人行程，且皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由院長支付，行政院及相關部會或事業單位都沒有支出任何費用。並且，出國前皆依規定向行政院提出申請，一切依規定辦理。
李慧芝表示，院長卓榮泰與國人一樣，都非常關心這屆WBC國家代表隊組訓狀況，尤其在今年一月，國家隊在國訓中心集訓時，就代表國人前往慰勞，這趟前往東京也是與國人一起替台灣隊加油。
李慧芝表示，院長卓榮泰已經公開說明，此次行程為私人行程，且皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由院長支付，行政院及相關部會或事業單位都沒有支出任何費用。並且，出國前皆依規定向行政院提出申請，一切依規定辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。