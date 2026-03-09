快訊

大研生醫、尚凡國際創辦人張家銘辭世 享年46歲

尚凡國際、大研生醫公告：董事長張家銘辭世 林東慶接任大研董座

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

卓榮泰赴日看WBC遭疑用公費 政院：皆是自費、出國前已依規定辦理程序

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰7日現身日本東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）遭質疑，是用公費出國，對此，行政院發言人李慧芝9日強調，此次行程為私人行程，且皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由院長支付，行政院及相關部會或事業單位都沒有支出任何費用。並且，出國前皆依規定向行政院提出申請，一切依規定辦理。

李慧芝表示，院長卓榮泰與國人一樣，都非常關心這屆WBC國家代表隊組訓狀況，尤其在今年一月，國家隊在國訓中心集訓時，就代表國人前往慰勞，這趟前往東京也是與國人一起替台灣隊加油。

李慧芝表示，院長卓榮泰已經公開說明，此次行程為私人行程，且皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由院長支付，行政院及相關部會或事業單位都沒有支出任何費用。並且，出國前皆依規定向行政院提出申請，一切依規定辦理。

行政院長卓榮泰7日前往日本東京替WBC中華代表隊加油。行政院發言人李慧芝表示，卓揆與國人一樣，都非常關心這屆WBC國家代表隊組訓狀況，尤其在今年一月，國家隊在國訓中心集訓時，院長就代表國人前往慰勞，這趟前往東京也是與國人一起替中華隊加油。

卓榮泰赴日…日方稱未與政府人士接觸 楊智伃酸綠營「造神」成外交恥辱

行政院長卓榮泰日前赴搭機前往東京巨蛋，替世界棒球經典賽（WBC）的中華隊加油，不料惹議，日本官房長官木原稔今在例行記者會中被問及此事，表示行程沒有和日本政府相關人士接觸。北市議員參選人楊智伃酸，民進黨幫卓榮泰「造神」，結果慘遭日方打臉，簡直是外交恥辱。

明召開首次會議…賴總統核定監委提名審薦小組 由蕭美琴領軍

第6屆監察委員任期將於今年7月31日屆滿，總統府指出，賴清德總統已核定成立「第7屆監察委員提名審薦小組」，由副總統蕭美琴擔任召集人，襄助總統以公開、公平、公正方式提名監察委員，其中正、副院長依慣例不在審薦範圍，小組預定於3月10日召開第1次會議，會後將公開徵才。

賴總統批示林志潔出任國安會諮委　不戰新竹市長

國家安全委員會前諮詢委員徐斯儉去年底轉任國防部軍政副部長，遺缺至今未補，國安會近日出現人事異動。據了解，賴清德總統有意借助陽明交通大學特聘教授林志潔法律專業，特聘林出任國安會諮詢委員，助攻國安法官修訂，任期自2026年3月23日至2028年5月19日。

賴總統核定監察委員提名小組 蕭美琴出任召集人

總統府9日表示，賴清德總統已核定成立「第7屆監察委員提名審薦小組」，審薦小組將協助賴總統提名監察委員人選，咨請立法院同意。

賴總統：若今年再調基本工資可望破3萬 盼經濟成長反映薪資

賴清德總統今（9）日上午接見「第28屆全國商店傑出店長」時指出，連鎖加盟產業與中小微企業是帶動台灣經濟發展的關鍵引擎，倘今年再調升基本工資，就會超過3萬元，盼經濟成長反映在勞工就業薪資。

