卓榮泰赴日看WBC遭疑用公費 政院：皆是自費、出國前已依規定辦理程序

行政院長卓榮泰7日現身日本東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）遭質疑，是用公費出國，對此，行政院發言人李慧芝9日強調，此次行程為私人行程，且皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由院長支付，行政院及相關部會或事業單位都沒有支出任何費用。並且，出國前皆依規定向行政院提出申請，一切依規定辦理。

李慧芝表示，院長卓榮泰與國人一樣，都非常關心這屆WBC國家代表隊組訓狀況，尤其在今年一月，國家隊在國訓中心集訓時，就代表國人前往慰勞，這趟前往東京也是與國人一起替台灣隊加油。

