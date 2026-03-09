賴總統：若今年再調基本工資可望破3萬 盼經濟成長反映薪資

賴清德總統今（9）日上午接見「第28屆全國商店傑出店長」時指出，連鎖加盟產業與中小微企業是帶動台灣經濟發展的關鍵引擎，倘今年再調升基本工資，就會超過3萬元，盼經濟成長反映在勞工就業薪資。

訪賓一行由台灣連鎖暨加盟協會理事長蔡德忠率領，經濟部次長賴建信陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統指出，台灣去年經濟成長率達到8.68%，創下15年來最佳，尤其第4季經濟成長率更高達12.65%。另外，今年行政院主計總處已預估台灣經濟成長率可望高達7.71%，也有國際機構推估臺灣今年經濟成長率將超過8%。

總統表示，國家經濟持續進步發展，這都是各行各業、全國人民共同努力的成果。並提到，第4季零售業、餐飲業的營業額，分別年增1.43%及3.54%，展現出我國商業服務業在國際局勢震盪下的高度韌性。

總統說，這些成果都要歸功於各家企業以及店長們投入的用心。並表示，有關服務業普遍面臨的缺工挑戰，政府透過加薪與培訓賦能雙管齊下，也已連續10年調升勞工基本工資，將月薪從2016年的2萬零8元，調漲到現在的2萬9500元，並帶動企業為員工加薪；倘今年再調升基本工資就會超過3萬元，盼經濟成長能反映在勞工的就業薪資上。