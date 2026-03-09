快訊

賴總統：若今年再調基本工資可望破3萬 盼經濟成長反映薪資

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
賴清德總統接見「第28屆全國商店傑出店長」。總統府／提供
賴清德總統接見「第28屆全國商店傑出店長」。總統府／提供

賴清德總統今（9）日上午接見「第28屆全國商店傑出店長」時指出，連鎖加盟產業與中小微企業是帶動台灣經濟發展的關鍵引擎，倘今年再調升基本工資，就會超過3萬元，盼經濟成長反映在勞工就業薪資。

訪賓一行由台灣連鎖暨加盟協會理事長蔡德忠率領，經濟部次長賴建信陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統指出，台灣去年經濟成長率達到8.68%，創下15年來最佳，尤其第4季經濟成長率更高達12.65%。另外，今年行政院主計總處已預估台灣經濟成長率可望高達7.71%，也有國際機構推估臺灣今年經濟成長率將超過8%。

總統表示，國家經濟持續進步發展，這都是各行各業、全國人民共同努力的成果。並提到，第4季零售業、餐飲業的營業額，分別年增1.43%及3.54%，展現出我國商業服務業在國際局勢震盪下的高度韌性。

總統說，這些成果都要歸功於各家企業以及店長們投入的用心。並表示，有關服務業普遍面臨的缺工挑戰，政府透過加薪與培訓賦能雙管齊下，也已連續10年調升勞工基本工資，將月薪從2016年的2萬零8元，調漲到現在的2萬9500元，並帶動企業為員工加薪；倘今年再調升基本工資就會超過3萬元，盼經濟成長能反映在勞工的就業薪資上。

潘孟安 經濟部 賴清德 基本工資 經濟成長率

相關新聞

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

行政院長卓榮泰7日前往日本東京替WBC中華代表隊加油。行政院發言人李慧芝表示，卓揆與國人一樣，都非常關心這屆WBC國家代表隊組訓狀況，尤其在今年一月，國家隊在國訓中心集訓時，院長就代表國人前往慰勞，這趟前往東京也是與國人一起替中華隊加油。

卓榮泰赴日…日方稱未與政府人士接觸 楊智伃酸綠營「造神」成外交恥辱

行政院長卓榮泰日前赴搭機前往東京巨蛋，替世界棒球經典賽（WBC）的中華隊加油，不料惹議，日本官房長官木原稔今在例行記者會中被問及此事，表示行程沒有和日本政府相關人士接觸。北市議員參選人楊智伃酸，民進黨幫卓榮泰「造神」，結果慘遭日方打臉，簡直是外交恥辱。

明召開首次會議…賴總統核定監委提名審薦小組 由蕭美琴領軍

第6屆監察委員任期將於今年7月31日屆滿，總統府指出，賴清德總統已核定成立「第7屆監察委員提名審薦小組」，由副總統蕭美琴擔任召集人，襄助總統以公開、公平、公正方式提名監察委員，其中正、副院長依慣例不在審薦範圍，小組預定於3月10日召開第1次會議，會後將公開徵才。

賴總統核定監察委員提名小組 蕭美琴出任召集人

總統府9日表示，賴清德總統已核定成立「第7屆監察委員提名審薦小組」，審薦小組將協助賴總統提名監察委員人選，咨請立法院同意。

健保暫緩藥價調查 賴總統有先弄清楚副作用嗎？

賴清德總統日前在「健康台灣推動委員會」裁示，今年起研議暫停藥價調查3年，並全面盤點藥品供應體系，同時提出未來若藥價調查節省經費，將優先投入支持國內學名藥生產，消息一出，引發民團與醫界高度爭議。支持者認為，此舉是為強化藥品供應韌性；批評者質疑，政策恐動搖健保藥價管理機制，甚至凌駕既有法制。

