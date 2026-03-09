快訊

卓榮泰赴日…日方稱未與政府人士接觸 楊智伃酸綠營「造神」成外交恥辱

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
日本官房長官木原稔9日表示，台灣方面說明行政院長卓榮泰訪日是私人行程，日本政府沒有立場評論。(路透)
日本官房長官木原稔9日表示，台灣方面說明行政院長卓榮泰訪日是私人行程，日本政府沒有立場評論。(路透)

行政院卓榮泰日前赴搭機前往東京巨蛋，替世界棒球經典賽（WBC）的中華隊加油，不料惹議，日本官房長官木原稔今在例行記者會中被問及此事，表示行程沒有和日本政府相關人士接觸。北市議員參選人楊智伃酸，民進黨幫卓榮泰「造神」，結果慘遭日方打臉，簡直是外交恥辱。

楊智伃說，卓榮泰日前被揭露帶著大批幕僚，搭乘專機從軍方松山指揮部起飛赴日看棒球，事後本人證實是一趟私人行程，但整體費用來源至今仍然說不清楚、講不明白，面對質疑，綠營卻持續替卓榮泰洗地、強行護航，甚至還有人硬拗成「不能說的外交突破」。

她說，日本官房長官木原稔在9日的例行記者會中，被問到卓榮泰赴日一事時表示，此行屬於私人行程，日本政府沒有立場評論；更明確表示，沒有與日本政府相關人士接觸。事實證明，從頭到尾根本不是公務行程，也不存在任何外交突破。

楊智伃說，民進黨忙著幫卓榮泰「造神」，結果慘遭日方打臉，簡直是外交恥辱。反觀國民黨執政時期，連戰於任內在行政院長任內赴新加坡與時任總理吳作棟會談，以在「亞太營運中心」的計畫下進行，由台灣出資，新加坡出人且掛名，成立「新加坡公司」，聯合開發海南島，這些都是實質的「外交突破」。

楊智伃說，回國後都會被檢視，卓榮泰沒辦法用欺騙的手段，騙自己也騙國際。事情釐清到這，如果卓榮泰只是自費去日本看棒球，當然沒有問題，但行政院一直沒有提出有力證據，沒有回答的問題是「為什麼私人行程可以從軍方松山指揮部起飛？」「包機費用到底誰負責？」「隨行的發言人、幕僚與維安人員費用誰負擔？」

她說，既然現在已經多方證實，這趟行程確實是私人行程，社會更有理由要求行政院把相關費用與資源使用情況說清楚、講明白。人民有權知道，公權力與國家資源是否被用在私人行程上，行政院無法再迴避這些問題。人民更不會為卓榮泰的私人行程埋單。

行政院長卓榮泰7日包機飛東京為中華隊加油，遭質疑公器私用，卓強調當天是休假且自費的私人行程。圖為卓赴北車觀看8日中華隊出戰韓國隊賽事。記者曾原信／攝影
行政院長卓榮泰7日包機飛東京為中華隊加油，遭質疑公器私用，卓強調當天是休假且自費的私人行程。圖為卓赴北車觀看8日中華隊出戰韓國隊賽事。記者曾原信／攝影

卓榮泰 行政院 中華隊 新加坡 日本

